Вратарят на Иран получи историческа награда

Вратарят на националния отбор на Иран Алиреза Бейранванд бе определен за Футболист на годината от Азиатската футболна конфедерация по време на нейната годишна церемония, докато Ким Кьон Йон от КНДР спечели наградата при жените. 34-годишният Бейранванд е първият вратар, който получава отличието, откакто то бе учредено през 1994 година, както и петият иранец, обявен за най-добър футболист на континента. Той получи признанието заради изявите си на клубно ниво с ФК Трактор (Азербайджан), както и за представянето си в националния отбор.

„Получаването на тази награда е един невероятно исторически, незабравим и емоционален момент в живота ми“, коментира Алиреза Бейранванд.

The moment that Alireza Beiranvand was named AFC player of the Year 2026. https://t.co/FzNF6cZamX — Hatam Shiralizadeh (@HatamDaddy) November 19, 2026

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Снимки: Gettyimages