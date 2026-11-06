Кашчелан: Знам потенциала на този отбор, много съм горд от играчите

Старши треньорът на Септември Младен Кашчелан поздрави своите футболисти за победата с 1:0 над Локомотив (София). Наставникът на "виненочервените" е уверен, че отборът му ще бъде по-добър след задаващата се пауза в шампионата.

"От първия ден, в който дойдох, вярвам в моите играчи, защото добре ги проучих. Знам потенциала на този отбор. Знам, че този отбор може да играе различен футбол. Днес беше една от първите стъпки в тази посока да бъдем по-добри. Много съм горд от моите играчи. Заслужено спечелиха трите точки.

Септември с важна победа в столичния сблъсък на дъното

Сигурен съм, че ще бъдем доста по-добри след паузата. Когато поех отбора, играхме на много лош терен във Варна. След това имахме тежко гостуване на Арда. Играчите бяха много уморени. Много съм горд и от нашите млади футболисти и от това, което показват.

Мисля, че още в следващия двубой моите документи ще бъдат готови. Хората в клуба правят всичко възможно аз да бъда на резервната скамейка", каза Кашчелан.

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Снимки: Startphoto