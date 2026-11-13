Втори опит в СОС: София с нов шанс да стане Световна столица на скейтборда

На 19 ноември 2026 г. Столичният общински съвет (СОС) ще разгледа повторно предложението София да отпусне до 9,6 млн. евро за домакинство на международни скейтборд състезания от календара на World Skate. Преди седмица идеята срещна одобрението на 30 общински съветници, 16 бяха "против", а шестима се въздържаха, като един глас "за" не достигна за приемането му. Сега обаче е внесен нов, значително по-подробен доклад, включващ организацията на девет спортни събития, съпътстващи младежки и бизнес инициативи и изграждането на постоянен скейтпарк в Западен парк.

Вносители на новия доклад са кметът Васил Терзиев, председателят на СОС Цветомир Петров и общинският съветник Димитър Петров. В него се предлага СОС да подкрепи реализирането в София на тригодишна интегрирана програма на World Skate за периода 2027–2029 г. Програмата е структурирана в рамките на олимпийския цикъл до и непосредствено след Олимпийските игри Лос Анджелис 2028 и има за цел дългосрочното позициониране на София като международен център за скейтборд, ролкови спортове и съвременни градски спортни дисциплини.

В рамките на програмата София ще получи и статут "Световна столица на скейтборда", който градът ще носи през целия тригодишен период и ще може да използва в по-широкото си маркетингово и туристическо позициониране.

"Това е възможност София да се превърне в световна дестинация за един от най-бързо развиващите се олимпийски спортове. Скейтбордът дебютира в олимпийската програма на Игрите Токио 2020, а от Лос Анджелис 2028 става постоянна част от олимпийската програма", отбелязват вносителите на доклада.

Програмата предвижда провеждането в София на три международни спортни събития годишно или общо девет спортни събития за тригодишния период, в дисциплините парк/стрийт скейтбординг (Park/Street Skateboarding), верт скейтбординг (Vert Skateboarding) и ролкови спортове. Всички те ще бъдат организирани в рамките на официалната спортна и състезателна система на World Skate и олимпийското движение и програма.

Особено значение имат състезанията с олимпийски квалификационен статут за Олимпийските игри Лос Анджелис 2028. Сред тях е и решаващата финална квалификация непосредствено преди Игрите, когато международният интерес, медийната видимост и спортният залог са най-високи.

Предвижда се изграждане на постоянна инфраструктура - съвременен скейтборд парк, с олимпийски стандарти, на територията на Столична община. В момента е идентифициран терен в Западен парк, а именно асфалтирана площадка с приблизителна площ от около 4 500 кв. м. в непосредствена близост до облагородената част на парка. Съоръжението няма да бъде предназначено единствено за скейтборд. То следва да бъде развито като мултиспортна инфраструктура заградски спортове на колела, която да може да се използва за парк истрийт скейтбординг, ролкови и инлайн дисциплини, BMX итротинетки. Така една капиталова инвестиция ще обслужва няколко спорта, техните федерации и клубове и широк кръг граждани. Към днешна дата в България съществуват скейтпаркове за обществено ползване, но липсва съоръжение, сертифицирано по стандартите, необходими за домакинство на Световни купи и олимпийски квалификации. "Именно това превръща инвестицията от локален спортен обект в инфраструктура с национално и регионално значение", отбелязват вносителите на доклада.

Спортната програма се допълва от ежегодни инициативи със социално, образователно и икономическо измерение, а именно Програма за младежи и училища и Бизнес форум, насочен към икономиката на спорта и спортния туризъм. Чрез тях проектът надхвърля рамката на домакинството на спортни събития и се превръща в по-широка градска платформа, която съчетава спорт, младежко участие, образование, бизнес и международно позициониране.

"Програмата има за цел не просто провеждането на отделни състезания, а изграждането на устойчива международна идентичност на София в рамките на World Skate, олимпийския цикъл и глобалната екосистема на градските спортове, с потенциал за дългосрочни спортни, туристически, икономически и имиджови ползи за града", се казва още в доклада.

Предложената обща стойност на програмата е до 9 600 000 евро или по 3 200 000 евро за всяка програмна година. Тази стойност включва таксите за правата за домакинство, изграждане на постоянна инфраструктура скейтборд парк на територията на СО, както и разходите по организацията, реализацията и продукцията на всички девет спортни събития, включително общо шестте социални и бизнес инициативи.

Проектът е подкрепен от Българската скейтборд федерация и Българската ролер-скейт федерация, както и от по-широката общност на скейтбордисти, ролер спортисти и представители на градските спортове в България.

За тази общност изграждането в София на модерна, международно сертифицирана спортна инфраструктура отговаря на реална и дългогодишна необходимост: място за ежедневен спорт, развитие на млади таланти, подготовка на състезатели и провеждане на национални и международни събития.

Поради това значението на проекта надхвърля домакинството на конкретните международни състезания. Той създава постоянна публична спортна среда за бързо развиваща се младежка и спортна общност, която остава на разположение на София и след приключването на тригодишната програма.

Международните събития и развитието на спорта на национално ниво се допълват взаимно. Състезанията от такъв ранг дават на младите спортисти видими примери за подражание, осигуряват на българските треньори, съдии и организатори пряк досег със световните практики и създават инфраструктурата, от която зависи ежедневният тренировъчен процес. Домакинството на програмата в София по този начин подпомага развитието на скейтборда и ролковите спортове в цяла България – от училищата и местните клубове до националните отбори.

Достъп до нови туристически пазари

Една от най-съществените възможности, които програмата създава за София, е достъпът до международни аудитории и туристически пазари, на които България и столицата традиционно имат по-ограничена видимост.

Глобалната аудитория на World Skate, описана в раздел 4, осигурява на София пряка видимост на тези пазари. Столична община ще се стреми в договора да бъде предвиден гарантиран обем от целева промоция на града чрез комуникационните канали на World Skate.

Скейтбордът и свързаните градски спортове имат утвърдена публика в Северна Америка, Азия, Австралия и Латинска Америка, включително на пазари като САЩ, Япония, Австралия, Бразилия и Мексико. Северна Америка остава най-големият регионален пазар за скейтборд, а Азиатско-тихоокеанският регион се очаква да бъде сред най-бързо растящите през следващите години.

Това са големи, платежоспособни и географски отдалечени пазари. Достигането до тях чрез традиционна туристическа реклама изисква значителен ресурс, продължително присъствие и специализирана комуникация.

На база данните на World Skate за дигиталния обхват, съпоставени със Световната купа в Рим през 2026 г., за да постигне сравнима видимост на тези ключови пазари за същия период, София би следвало да инвестира приблизително 7 млн. евро годишно само в реклама.

Тригодишната програма предлага различен подход. Вместо София да достига до тази аудитория пазар по пазар, международният спортен календар, олимпийските квалификации и телевизионното и дигиталното съдържание пренасят образа на града директно до хора, които вече имат интерес към спорта, пътуванията и градската култура.

Икономическият ефект започва с физическото присъствие на състезатели, технически екипи, федерации, медии, партньори и публика – чрез нощувки, ресторанти, транспорт, търговия, културни и туристически услуги и ангажиране на местни доставчици. Само състезателите, членовете на техните екипи и останалият задължителен персонал по събитията се очаква да генерират около 29 000 нощувки в София за периода на програмата, без в тази стойност да са включени зрителите и останалите посетители.

По-голямата стойност обаче е в натрупващия се ефект. Три последователни години международни събития позволяват една и съща глобална аудитория да среща София отново и отново. Именно тази повторяемост може постепенно да превърне първоначалната спортна видимост в туристически интерес и впоследствие в реални посещения.

Всичко това се случва на фона на бързо развиващ се международен пазар. Според актуалните оценки на Grand View Research световният пазар на спортния туризъм е достигнал приблизително 803,9 млрд. щатски долара през 2025 г. и се очаква да надхвърли 2,7 трилиона щатски долара до 2033 г., при средногодишен темп на растеж от около 17%.

За София това е възможност да се позиционира навреме в международен сегмент, който съчетава спорт, туризъм, култура, млада аудитория и потребителски пазари, и да изгради разпознаваемост именно в онези части на света, в които градът традиционно е по-слабо представен.

Въздействие върху децата, образованието и местната общност

Един от най-важните обществени елементи на програмата е ежегодната работа с деца и училища през периода 2027–2029 г. В съответствие с идеята за свързана и последователна програма, а не за еднократно събитие, се предлага спортните прояви през годината да бъдат съпътствани от социални и образователни дейности, които насърчават младите хора към спорт и други здравословни навици. Целта е международните събития да имат пряко отражение върху местната общност и да създадат траен интерес към спорта, движението и активния начин на живот.

В рамките на програмата World Skate поема ангажимент ежегодно да дарява по 100 скейтборда на ученици от столични училища, или общо 300 за трите години, с приоритет към деца с по-ограничен достъп до организирани спортни занимания. Смисълът на тази част от програмата обаче не се изчерпва с предоставянето на спортно оборудване. Предвиждат се също демонстрации, открити уроци, практически занимания и срещи с водещи международни състезатели в партньорство със съответните местни институции..

Именно тук е и силният превантивен ефект на проекта. Скейтбордът и градските спортове могат да достигнат до млади хора, които невинаги намират своето място в традиционните форми на организиран спорт. Чрез движение, общност и позитивна среда програмата може да допринесе за ограничаване на социалната изолация, агресивното поведение, зависимостите и прекомерното време пред екрана.

Целта е да се създаде реален повод повече деца да излязат навън, да бъдат физически активни, да открият среда, към която принадлежат, хора със сходни интереси и спорт, в който могат да развиват умения и увереност.

Международно медийно и дигитално присъствие

Тригодишната програма дава на София възможност за последователно присъствие в международната спортна медийна среда, а не само около отделни състезателни дни. Това е особено важно през 2027–2028 г., когато част от събитията попадат пряко в олимпийския квалификационен цикъл за Лос Анджелис 2028.

Референтните данни за дисциплините, включени в програмата, показват около 200 милиона гледания годишно в социалните мрежи чрез различни канали, без да се отчита генерираното от потребителите съдържание и други неизмерени медийни формати, както и телевизионно разпространение с обхват от над 500 милиона домакинства в повече от 80 държави на 5 континента.

World Skate разполага със собствени телевизионни и стрийминг канали и управлява международното разпространение на състезателно съдържание. Официалните правила на World Skate Europe предвиждат централизирано управление на международните телевизионни права и изготвяне на план за телевизионно и дигитално разпространение за всяко събитие, като състезанията се излъчват чрез World Skate Europe TV, специализирани дигитални канали и традиционни медии.

Съдържанието достига и до водещи спортни мрежи и платформи като Olympic Channel, NBC, Eurosport, RAI, Disney, SKY и Warner Bros. Discovery, както и до национални и регионални оператори, в зависимост от конкретните права и договореното разпространение за съответното събитие.

По-важният ефект за София обаче е натрупването във времето. В продължение на три последователни години градът ще бъде свързван с международни състезания, водещи спортисти, национални федерации и олимпийски квалификации. Това създава значително по-устойчива видимост от еднократна рекламна кампания и позволява името на София постепенно да се утвърждава в международния спортен и дигитален информационен поток.

Допълнителна стойност създава съдържанието, което остава след всяко събитие – видеоматериали, акценти от състезанията, публикации в социалните мрежи, интервюта и съдържание, създадено от спортисти, федерации и партньори. Този дигитален архив продължава да работи за разпознаваемостта на града дълго след приключването на конкретното състезание.

Спонсорски и медийни права

Съществен елемент от предварително договорената рамка с World Skate е икономическата стойност, която остава за Столична община от реализирането на събитията в България.

Предвижда се приходите от спонсорски партньорства разпространение на артикули, свързани със събитията в България, да бъдат в полза на Столична община, което дава възможност на града активно да развива собствена търговска и партньорска програма около тригодишния проект. Това създава реален механизъм част от инвестицията да бъде компенсирана чрез привличане на корпоративни партньори и превръща спонсорските права в самостоятелен икономически актив на програмата.

Паралелно с това се предвижда Общината да работи съвместно с World Skate за осигуряване на ексклузивни права без допълнителна лицензионна такса за излъчване на състезанията на територията на България чрез местен телевизионен оператор, при условията на приложимите международни медийни права.

Така София не участва в проекта единствено като финансиращ домакин, а получава конкретни търговски и медийни инструменти , чрез които може едновременно да генерира приходи, да привлича частен капитал и да гарантира широк национален достъп до събитията.

Международен престиж

Реализирането на тригодишната програма на World Skate ще включи София в официалния международен календар на една от най-бързо развиващите се групи олимпийски и градски спортове. Статутът „Световна столица на скейтборда“ (World Skate Capital) ще позиционира града като водещ международен център наWorld Skate за периода на проекта и ще подпомогне неговата разпознаваемост и след приключването му.

София няма да бъде представяна единствено като домакин на отделни състезания, а като град, който в рамките на три последователни години е свързан с развитието на скейтборда, ролковите и съвременните градски спортове на международно ниво.

Олимпийските квалификационни състезания за Лос Анджелис 2028, последвани от събитие от Световната купа през2029 г., са част от тази по-широка програма. Чрез нея София може да изгради устойчив международен образ на модерен, млад и отворен европейски град, свързан с Олимпийското движение , градската култура и активния начин на живот.

World Skate е международната федерация за ролковите спортове, призната от Международния олимпийски комитет, с над 100-годишна история и глобална мрежа от национални федерации на пет континента. Партньорството с международна спортна организация от подобен мащаб, статутът World Skate Capital и включването на София в олимпийския квалификационен цикъл създават възможност за международна разпознаваемост, която значително надхвърля традиционното туристическо популяризиране на града.

Стратегически ползи за София

Скейтбордът е сред най-бързо развиващите се олимпийски спортове и има особено силна връзка с младите хора, градската култура, дизайна, музиката и съвременния начин на живот. В съчетание с ролковите и останалите градски спортове той дава възможност София да достигне до нова международна аудитория, като едновременно с това развива спортната и обществената среда в самия град.

Основните стратегически ползи включват:

• международна видимост и позициониране на София в рамките на олимпийския цикъл за Лос Анджелис2028, официалния международен календар наWorld Skate и глобалните медийни и дигитални канали на спорта, с потенциален обхват над 500 милиона домакинства, над 80 държави и на 5 континента;

• достъп до нови международни туристически пазари , включително аудитории в Северна Америка, Азия, Австралия и Латинска Америка, където скейтбордът и градските спортове имат силно присъствие, а София традиционно има по-ограничена разпознаваемост като туристическа дестинация;

• спортен туризъм и пряк икономически ефект чрез разходите на състезатели, национални отбори, технически екипи, официални лица, медии, партньори и посетители за настаняване, ресторанти, транспорт, търговия, туризъм и местни услуги;

• дългосрочна работа с деца, училища и младежки общности, насочена към активния начин на живот, достъпа до спорт, социалното включване и превенцията чрез спорт;

• развитие на капацитета на България като домакин чрез непосредствения достъп на състезатели, треньори, съдии,

доброволци, организатори и спортни специалисти до международни събития и водещи световни практики;

• натрупване на професионални знания и практически опит в спортната подготовка, треньорската дейност, спортния

мениджмънт, спортната медицина, както и в организацията и продукцията на международни състезания;

• платформа за градска култура и икономическо взаимодействие, която свързва спорта с музика, дизайн, предприемачество, международни партньорства и местния бизнес;

• устойчиво инфраструктурно наследство чрез изграждането на международно сертифицирано многофункционално съоръжение, което остава собственост на Столична община и може да бъде използвано за спорт, тренировки, местни и международни събития и обществени инициативи след приключването на тригодишната програма.

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