София посреща голям турнир по акробатичен рокендрол

В събота (28 ноември) в София ще се проведе националният турнир по акробатичен рокендрол за Купа София и Финал за Купа България 2026. Надпреварата ще се състои в спортния център на ЧСУ „Свети Георги“ в столицата.

Финалната част на турнира ще бъде от 16:00 ч., като се очаква в състезанието да вземат участие 120 деца и 35 треньори и съдии от цялата страна.

Организатори на събитието са спортен клуб по акробатичен рокендрол „Рокдадбуги“ и спортен клуб „Космос“, под егидата на Българската федерация по акробатичен рокендрол. Клубовете домакини вече имат опит на международната сцена и планират през 2027 г. участията на техните възпитаници извън страната да станат още по-чести.

Целта на федерацията е акробатичният рокендрол в България да се развива с все по-бързи темпове, като се планира домакинство на Световна купа през 2028 г.

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