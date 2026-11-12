Мърфи размаза конкуренцията в Шампион на шампионите

Шон Мърфи спечели всичките десет фрейма, които изигра в група 3 на турнира Шампион на шампионите. Англичанинът разгроми Рони О'Съливан с 4:0 и Чан Бинюй с 6:0, за да се класира за полуфиналите. Мърфи спечели титлата през 2017 г., а сега достига до полуфиналите за трети път. В събота вечер в Лестър той ще се изправи срещу победителя от група 2.

Нийл Робъртсън се класира за полуфиналите на турнира Шампион на шампионите

„Денят беше по-труден, отколкото изглеждаше“, заяви световният шампион от 2005 г. „Това бяха два много различни мача. С Рони наистина се опитвахме да се надхитрим тактически. Очаквах двубоят да премине под знака на защитната игра, затова бях изненадан от начина, по който се разви. А никой не познава силата на Чан Бинюй по-добре от мен. На Откритото първенство на Уелс успях да спечеля само една точка срещу него, така че знаех, че ме очаква тежък мач. Но смятам, че играх наистина много добре. Той и неговите сънародници са бъдещето на този спорт. Готов съм за полуфинала, независимо срещу кого ще играя. Но това все пак е Шампион на шампионите. Нормално е да бъде трудно.“

В споменатия двубой от Откритото първенство на Уелс през февруари Чан победи с 4:0, като направи четири сенчъри брейка и постигна 100% успеваемост при вкарването на топките. Този път обаче китайският състезател допусна множество грешки, от които Мърфи се възползва.

В откриващия фрейм Чан имаше възможност да разчисти масата при изоставане от 40:54 точки, но след като вкара последната червена топка, а след това и синята, сам се постави в снукър по жълтата. Мърфи се възползва от последвалата възможност и спечели фрейма. От този момент нататък англичанинът доминираше изцяло.

Брейк от 142 точки – най-високият в турнира до момента, както и серии от 107 и 78 точки, помогнаха на седмия в световната ранглиста Мърфи да увеличи преднината си на 5:0. В шестия фрейм той направи серия от 70 точки, след което надделя в тактическата битка за последната червена топка, за да оформи крайния резултат.

По-рано през деня четирикратният победител в турнира Рони О'Съливан също нямаше отговор на играта на Мърфи, чийто най-висок брейк в срещата беше 68 точки.

В другия мач от групата Чан Бинюй осъществи обрат от 1:3 до 4:3 срещу У Идзъ.

Световният шампион от „Крусибъл“ имаше възможности да спечели всеки от последните три фрейма, особено шестия, когато пропусна последната черна топка покрай горния борд и я остави на ръба на джоба.

Чан я реализира, след което спечели решаващия фрейм в битка по цветните топки.

В четвъртия ден от турнира предстоят мачовете от последната група.

Световният номер едно Джао Синтонг ще се изправи срещу Тепчая Ун-Ну, а шампионът от „Мастърс“ Кайрън Уилсън ще играе срещу Али Картър.

Залогът е последното свободно място на полуфиналите на Шампион на шампионите.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google