Хванаха с допинг четирикратна европейска шампионка

Четирикратната европейска шампионка във вдигането на тежести за жени Камила Конотоп е дала положителна проба за допинг, съобщи Международната агенция за допинг тестване (ITA).

25-годишната украинка е с временно спрени права, след като на 7 септември тази година по време на извънсъстезателен период е дала проба, в която са открити следи от екзогенен тестостерон и адиол, които са в списъка със забранени вещества на Световната антидопингова агенция (WADA). Двете вещества подпомагат мускулния растеж и увеличават силата.

Конотоп има право да поиска да бъде отворена и Б-пробата ѝ, след което ще стане ясно какво наказание ще получи.

Украинката стана шампионка на Европа през 2021, 2023, 2024 и 2026 година, а през 2022 година взе сребърен медал. Тя има сребърни медали и от световно първенство и световна купа.

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