Ново предизвикателство за Примож Роглич

Бившият победител в Обиколката на Испания по колоездене Примож Роглич се присъедини към отбора на NSN с едногодишен договор за сезон 2027, обявиха от тима.

Словенецът е спечелил общо четири титли от Вуелта, последната от които е през 2024 година. Договорът му с Red Bull-Bora-Hansgrohe приключи след края на Джиро ди Ломбардия миналия месец, последното му състезание за германския отбор.

"Винаги харесвам предизвикателствата. Затова съм тук, за да ги поемем заедно и да видим какво ни носи бъдещето. Все още вярвам, че имам известна работа за вършене - както в състезанията, така и със себе си. Имам мотивацията и отношението не само да се състезавам, но и да постигам различни неща", заяви 37-годишният бивш олимпийски шампион.

That’s worth a follow back 📲 Welcome, @rogla! #WeAreNSN #ForFin | @weare_nsn https://t.co/YQwJvvzcaG — NSN Cycling Team (@NSNCyclingTeam) November 18, 2026

Роглич, златен медалист в индивидуалното бягане по часовник на шосе от Олимпийските игри в Токио, спечели и Джиро д'Италия през 2023 година. Той беше и подгласник на Тур дьо Франс през 2020 година.

NSN също подписа договор с бившия победител в Джиро д'Италия и олимпийски шампион Ричард Карапас през миналия месец.

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