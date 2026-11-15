Кирил Георгиев със сребро на Световното по шах за ветерани

Гросмайстор Кирил Георгиев спечели сребърен медал на световното първенство по класически шахмат за ветерани, което се проведе във Върнячка баня, Сърбия.
Георгиев, който е и капитан на националния отбор на България за мъже, събра 8 точки и бе изпреварен единствено от Муртас Кажгалейев от Казахстан с 8,5 точки във възрастовата група при мъжете над 50 години. Българският шахматист бе лидер в класирането до деветия кръг, но в десетия загуби прекия сблъсък с Кажгалейев за първата позиция.
В същата възрастова група с 6,5 точки на 20-о място се класира гросмайстор Николай Нинов.