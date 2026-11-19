Локомотив Пловдив с четвърта загуба във ФИБА Къп

Локомотив Пловдив загуби като гост от румънския Орадя с 99:104 (24:22, 24:24, 20:25, 23:20, 8:13) след продължение в среща от седмия кръг в група Н на баскетболния турнир ФИБА Къп при мъжете.

Локомотив допусна четвърто поражение в групата и с актив 3-4 заема четвърто място в класирането. Орадя е втора позиция с 5-2. Само първите два отбора в подреждането продължават към следващия етап на надпреварата.

Двубоят беше изключително оспорван и завърши 91:91 в редовното време. В допълнителните пет минути обаче румънците успяха да вкарат 13 точки срещу 8 за гостите и да стигнат до крайния успех.

Джомару Браун изигра силен мач за българския състав и завърши с 38 точки, 16 добави Томислав Минков.

За Орадя се отличи канадецът Куинси Гери с 30 точки.

Ръководството на Локомотив Пловдив организира безплатна екскурзия за феновете до Румъния за двубоя. Следващият мач на тима в турнира е срещу Миконос (Гърция) на 9 декември.



СНИМКА: БК "Локомотив Пловдив"// FACEBOOK

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