Следете НБА със Sportal.bg на живо: 12 мача тази нощ

Наситена програма от 12 срещи предстои в НБА тази нощ, като развитието им ще може да следите в Sportal.bg.

Началото е в 2:00 часа българско време с двубоя между Индиана Пейсърс и Хюстън Рокетс. Домакините са с баланс 5-9 и се намират в долната половина на Източната конференция, докато Хюстън е четвърти на Запад с 11 победи и 4 поражения. Пейсърс продължава без Тайрийз Халибъртън, който пропусна последните десет срещи, а участието на Амен Томпсън за Рокетс е под въпрос заради болки в коляното.

Също от 2:00 часа Кливланд Кавалиърс приема Мемфис Гризлис. Кливланд е с баланс 8-7, а Мемфис заема петото място на Запад с 10-4. Гризлис ще бъде без Тай Джером, Айзея Стюарт, Скоти Пипън-младши и Джи Джи Джаксън, докато сред отсъстващите за Кавалиърс е Евън Мобли.

По същото време Маями Хийт посреща Милуоки Бъкс. Домакините са с баланс 8-6, докато Милуоки е последен в Източната конференция с едва една победа и 13 поражения. Срещата носи и допълнителен заряд, тъй като Янис Адетокумбо ще се изправи срещу бившия си отбор, а четирима от баскетболистите, преминали в Милуоки като част от сделката за него, се завръщат в Маями.

Четвъртият мач от 2:00 часа противопоставя Орландо Меджик и лидера на Изток Филаделфия 76ърс. Гостите са с баланс 12-3 и три поредни победи, а Орландо е 6-7 и се намира в серия от четири последователни успеха. Филаделфия ще бъде без Джейлън Браун заради разтежение в лявото бедро, докато Паоло Банкеро остава извън състава на Меджик заради контузия в глезена.

От 2:30 часа Бруклин Нетс приема Чикаго Булс в сблъсък между два отбора с идентичен баланс 3-10, които се намират в дъното на Източната конференция. И двата тима ще търсят възможност да се отдалечат от последния Милуоки.

Също от 2:30 часа Торонто Раптърс е домакин на Вашингтон Уизардс. Торонто е с баланс 5-9 и влиза в двубоя след пет поредни поражения, докато Вашингтон е 4-11 и се намира в още по-тежка серия от осем последователни загуби.

В 3:00 часа Далас Маверикс посреща Голдън Стейт Уориърс. Домакините са десети на Запад с баланс 7-7, докато „воините“ са девети с 8-6. И двата отбора влизат в срещата след три поредни поражения, а Голдън Стейт продължава без Стеф Къри, който е с разкъсване на косия коремен мускул и ще бъде прегледан отново след две седмици.

По същото време Ню Орлиънс Пеликанс приема Детройт Пистънс. Детройт е трети на Изток с баланс 9-4 и влиза в двубоя след впечатляващата победа със 105:93 като гост на Сан Антонио, докато Пеликанс е 12-и на Запад с 5-10. Ню Орлиънс има сериозни кадрови проблеми, като Бенедикт Матурин, Трей Мърфи III, Деджонте Мъри, Брайс Макгоуънс и Трендън Уотфорд са извън строя.

Третата среща от 3:00 часа е между Оклахома Сити Тъндър и Атланта Хоукс. Тъндър е седми на Запад с баланс 9-5, докато Атланта е сред водещите отбори на Изток с 8 победи и 6 поражения. Хоукс има шест успеха в последните си девет оспорвани срещи, решени в последните пет минути.

От 4:30 часа Денвър Нъгетс приема Бостън Селтикс в един от най-интересните двубои за вечерта. Бостън е втори на Изток с баланс 11-3, докато Денвър заема осмата позиция на Запад със 7-5. И двата отбора идват след поражения – Селтикс загуби със 105:115 от Орландо, а Нъгетс отстъпи със 105:117 на Финикс.

От 5:00 часа лидерът на Запад Лос Анджелис Лейкърс приема Юта Джаз. „Езерняците“ са с впечатляващ баланс 13-2 и серия от девет поредни победи, докато Юта е предпоследен на Запад с 2-13. Лейкърс стигна до драматично 118:114 след продължение срещу Шарлът в предишния си мач, докато Джаз записа едва втория си успех за сезона след 132:107 над Клипърс.

Последният двубой също започва в 5:00 часа, когато Сакраменто Кингс посреща Финикс Сънс. Сънс е 11-и на Запад с баланс 6-7, докато Сакраменто остава последен с 1-12. Финикс ще бъде без Марк Уилямс след операция на лявото рамо, а при Кингс Бен Симънс продължава възстановяването си след операция на ахилеса, докато Де'Андре Хънтър и Прешъс Ачиува са под въпрос.

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