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БФС даде информация за Добруджа - Фратрия

  • 3 ное 2026 | 13:47
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БФС даде информация за Добруджа - Фратрия

Българският футболен съюз уведомява, че срещата между Добруджа и Фратрия от 14-ия кръг на Втора лига се отлага за друга дата заради неблагоприятните метеорологични условия. Двубоят, първоначално насрочен за 2 ноември на стадион "Дружба" в Добрич, беше отложен от главния съдия за 3 ноември от 17:30 ч.

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Отложиха мач от Втора лига

Във връзка с обявения от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) червен код за обилни валежи в област Добрич, домакините отправиха писмено искане за пренасрочване на срещата. От Фратрия също изразиха писмено съгласие за определяне на нова дата.

Предвид предупреждението на НИМХ и изразеното писмено съгласие на двата клуба, отдел "Професионален футбол" на БФС, в качеството си на администриращ орган на първенството, отлага срещата за друга дата с оглед безопасността на участниците и зрителите.

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