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Късен гол спаси Добруджа от загуба срещу Етър

  • 15 ное 2026 | 15:50
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Късен гол спаси Добруджа от загуба срещу Етър

Добруджа и Етър завършиха при резултат 2:2 в интригуващ сблъсък от 16-ия кръг на Втора лига. И за двата тима равенството е второ поредно в първенството.

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Домакините поведоха на стадион "Дружба" в 30-ата минута, а "болярите" съумяха да стигнат до пълен обрат с голове на Росен Иванов (42') и Кристиян Величков (76') от дузпа и вече се виждаха като победители. Минута преди края на редовното време обаче добричлии, които пропуснаха 11-метров наказателен удар в началото на втората част, отбелязаха второ попадение и стигнаха до точката.

Етър запазва 11-а позиция във временното класирането, докато Добруджа остава на предпоследно място.

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