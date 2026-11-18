Силен Георги Петров с 18 точки при драматичната победа на Кладно над лидера Чешке Будейовице

Българският волейболист Георги Петров и неговият Кладно спечелиха по много драматичен начин дербито в чешката Екстралига. Петров и съотборниците му надделяха като домакини над непобедения до момента Ижхострой (Чешке Будейовице) с 3:2 (23:25, 25:23, 25:14, 23:25, 15:10) в среща от 7-ия кръг на шампионата.

Георги Петров и Кладно спечелиха 5-геймова битка в Либерец

Така Кладно е на второ място във временното класиране с 6 победи от 6 мача и 16 точки, но и среща по-малко. Чешке Будейовице пък остава начел с 6 победи, 1 загуба и 19 точки в актива си.

Георги Петров изигра силен мач за Кладно завърши като трети по резултатност с 18 точки (2 аса, 1 блок, 52% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +10) за успеха.

Най-полезни за домакините станаха Алваро Химено (3 блока и 35% ефективност в атака - +3) и Ян Свобода (3 аса, 52% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +5) с 20 и 19 точки за победата.

За тима на Чешке Будейовице Якуб Ижнат бе най-резултатен с 15 точки (2 аса, 1 блок, 48% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане - +2), а Оливер Седлачек добави 12 точки.

КЛАДНО - ИЖХОСТРОЙ (ЧЕШКЕ БУДЕЙОВИЦЕ) 3:2 (23:25, 25:23, 25:14, 23:25, 15:10)

КЛАДНО: Енрике Адами 2, Алваро Химено 20, Ян Свобода 19, ГЕОРГИ ПЕТРОВ 18, Адам Зайичек 8, Коул Дънкансън 6 - Тео Дюран-либеро (Якуб Ковач, Лукаш Нейман)

Старши треньор: ТОМАШ САМСЕЛИ

ЧЕШКЕ БУДЕЙОВИЦЕ: Любош Бартунек, Марек Пери 11, Якуб Ижнат 15, Фабрицио Джирони 8, Оливер Седлачек 12, Сам Тейлър-Паркс 11 - Олександър Бойко-либеро (Томаш Брихта, Закари ван Гел, Томаш Сколка, Онджей Томаш-либеро)

Старши треньор: ЗДЕНЕК ШМЕЙКАЛ.

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