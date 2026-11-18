Модена на 1/16-финалите за Купата на CEV срещу "българския" Халкбанк

Италианският волейболен клуб Валса Груп Модена изпълни своята задача и се класира за 1/16-финалите в турнира за Купата на ЦЕВ след чиста победа с 3:0 (25:15, 25:15, 25:23) срещу босненския ОК Напредак Оджак в срещата реванш.

В своята зала „ПалаПанини“ воденият от треньора Тубертини тим започна мобилизирано и спечели първите два гейма с убедителна преднина. В третата част наставникът на домакините предприе масови ротации и даде шанс за изява на състезателите от резервната скамейка, които успяха да затворят мача в три гейма за малко над час игра.

Най-резултатен за победителите бе Лука Поро с 12 точки, докато центърът Пардо Мати се отличи с 10 точки, като и двамата се отчетоха с по три успешни блокади. За състава на Напредак Андрей Ристич завърши с 9 точки.

Супер Денислав Бърдаров с 21 точки, Халкбанк с 6 от 6 в Турция

В следващата фаза на надпреварата Модена ще посрещне турския гранд Халкбанк Анкара, който е воден от българския специалист Радостин Стойчев, а в него играят Матей Казийски и Денислав Бърдаров.

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