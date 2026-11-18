Самуил Вълчинов попадна в Идеалния отбор на 4-ия кръг в Гърция

Българският национал Самуил Вълчинов намери място в Идеалния отбор на четвъртия кръг в гръцката Novibet Volley League.

Посрещачът на Фойникас (Сирос) заслужи отличието след силното си представяне при победата над Каламата 80 с 3:1 (23:25, 25:11, 26:24, 25:19).

Самуил Вълчинов със 17 точки и MVP, Финикас с обрат срещу Каламата

Вълчинов беше най-резултатен в двубоя със 17 точки и беше избран за MVP. Той записа 2 блока, 63% ефективност в атака и 32% позитивно посрещане.

В идеалния отбор на кръга са още разпределителят Димитро Долгополов от Флоисвос, който през последните два сезона игра за Локомотив Авиа (Пловдив) и Нефтохимик 2010 (Бургас), централните блокировачи Теодорос Вулкидис от Панатинайкос и Мариос Стругаревич от ОФИ, посрещачът Франка Майкон от ПАОК, диагоналът Александър Атанасийевич, съпруг на бившата националка Елица Атанасийевич от Паниониос и либерото Арис Хандринос от Панатинайкос.

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