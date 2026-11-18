Локомотив на Пламен Константинов победи шампиона Динамо (Москва)

Локомотив (Новосибирск), воден от Пламен Константинов, победи шампиона Динамо (Москва) с 3:1 (25:21, 25:21, 22:25, 25:19) в двубой от 8-ия кръг на руската Суперлига.

Така лидерът Локомотив в класирането записа нов успех пред своя публика.

Най-резултатен за Локомотив беше диагоналът Ражабдибир Шахбанмирзаев с 20 точки (1 ас, 5 блока). Иля Казаченков добави 14 точки, а Фьодор Воронков завърши със 7 точки.

Шампионите играха без контузения си диагонал Максим Сопожков. Бившият волейболист на родни Монтана е контузен.

За Динамо Денис Богдан реализира 17 точки, а Дмитрий Волков добави 12 точки.

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) – ДИНАМО (МОСКВА) 3:1 (25:21, 25:21, 22:25, 25:19)

ЛОКОМОТИВ: Лучано Де Чеко, Ражабдибир Шахбанмирзаев 20, Фьодор Воронков 24, Омар Курбанов 12, Дмитрий Лызик 7, Михаил Вишняков - Семьон Кривитченко-либеро (Егор Кречетов, Сергей Мелкозьоров-либеро, Иля Казаченков 2, Денис Черейский 6, Александър Костадинов 2)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

ДИНАМО: Павел Панков 1, Назар Литвиненко 13, Денис Богдан 17, Дмитрий Волков 12, Иля Власов 6, Дмитрий Жук 11 - Евгений Баранов-либеро (Михаил Падо, Константин Тюшкевич, Антон Семышев)

Старши треньор: КОНСТАНТИН БРЯНСКИЙ.

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