Еджзаджъбашъ се класира за F4 на Купата на Турция, Ива Дудова записа 2 точки

Еджзаджъбашъ Перон Истанбул победи Арас Карго с 3:0 (25:17, 25:12, 25:16) в четвъртфинал за Купа Волей. Ива Дудова се включи в третия гейм и отбеляза 2 точки.

Най-резултатна за победителките бе Екатерина Антропова с 15 точки (3 аса, 1 блок, 50% ефективност в атака и +10). Камиля Вайцел добави 13 точки (2 аса, 3 блока, 43% ефективност в атака, 100% позитивно посрещане и +8), а Ебрар Каракурт завърши с 12 точки (2 аса, 41% ефективност в атака, 56% позитивно посрещане и +5).

За гостите най-резултатна бе Ана Карина Олая Гамбоа с 8 точки (21% ефективност в атака, 15% позитивно посрещане и +4).

ЕДЖЗАДЖЪБАШЪ ПЕРОН ИСТАНБУЛ – АРАС КАРГО 3:0 (25:17, 25:12, 25:16)

ЕДЖЗАДЖЪБАШЪ: Елиф Шахин 3, Екатерина Антропова 15, Ебрар Каракурт 12, Япрак Еркек 10, Дана Ретке 7, Камиля Вайцел 13 – Симге Акьоз-либеро (ИВА ДУДОВА 2, Дилай Йоздемир, Селин Адали)

Старши треньор: ДЖУЛИО ЧЕЗАРЕ БРЕГОЛИ

АРАС КАРГО: Лила Шенгюн 1, Марта Антули 6, Ана Карина Олая Гамбоа 8, Ан Карландазе 1, Бенгису Айгюн 2, Белиз Башкир 3 – Дилек Къник Екши-либеро (Ирем Чор, Джерен Нур Домач 1, Дефне Башйолчю 4)

Старши треньор: СУПХИ ДОГАНДЖИ.

🟠⚪️ Eczacıbaşı Peron İstanbul yarı finalde 🔗 https://t.co/RFXZp6OxHR https://t.co/zISA3DsOpZ — Voleybolun Sesi (@voleybolunsesi) November 18, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google