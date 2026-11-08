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Георги Петров и Кладно спечелиха 5-геймова битка в Либерец

  • 8 ное 2026 | 16:03
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Георги Петров и Кладно спечелиха 5-геймова битка в Либерец

Българският волейболист Георги Петров и неговият Кладно постигнаха трудна победа в чешката Екстралига. Тимът надделя като гост над Дукла (Либерец) с 3:2 (25:21, 21:25, 25:22, 23:25, 15:10) в среща от 6-ия кръг, играна пред 488 зрители.

Кладно продължава без загуба, но за първи път през сезона отстъпи геймове и точка на съперник.

Георги Петров започна като титуляр и игра в първия гейм, като завърши с 4 точки (2 блока и 17% ефективност в атака). В следващите части мястото му в стартовата шесторка зае Лукаш Нейман, който допринесе с 14 точки (2 блока, 2 аса, 33% ефективност в атака и 27% позитивно посрещане – +5).

Най-резултатен за победителите бе Ян Свобода с 24 точки (3 блока, 1 ас, 43% ефективност в атака и 26% позитивно посрещане – +10). Алваро Рубио Химено добави 17 точки (1 блок, 4 аса и 39% ефективност в атака – +9) и бе определен за MVP на двубоя.

За Дукла най-много реализира Диего Гонсалес – 18 точки (3 блока, 1 ас и 31% ефективност в атака – +3). Майкъл Мишело се включи от пейката със 17 точки (3 блока, 1 ас, 46% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане – +14). Официална статистика

Домакините на два пъти изравняваха резултата и изпратиха срещата в тайбрек. В решителната част Кладно поведе с 8:6 при смяната на полетата, увеличи преднината си до 12:8 и затвори мача с 15:10.

ДУКЛА (ЛИБЕРЕЦ) – КЛАДНО 2:3 (21:25, 25:21, 22:25, 25:23, 10:15)

ДУКЛА: Лукаш Тихачек, Диего Гонсалес 18, Йере Мякинен 14, Ладислав Томан, Щепан Свобода 13, Михкел Варблане 8 – Йоел Андершон – либеро (Даниел Розенбаум 2, Майкъл Мишело 17, Михал Кришко, Самуел Рак, Мартин Маржик, Якуб Весели)

Старши треньор: АЛЕШ ДИТРИХ

КЛАДНО: Енрике Адами 1, Алваро Рубио Химено 17, Ян Свобода 24, ГЕОРГИ ПЕТРОВ 4, Адам Заичек 8, Коул Дънкансън 9 – Тео Дюран – либеро (Павел Готесман 2, Иржи Донат 2, Лукаш Нейман 14, Якуб Ковач 1, Йозеф Даничек, Ясмин Попелка)

Старши треньор: ТОМАШ САМСЕЛИ.

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