Легендарният разпределител на националния отбор на САЩ от близкото минало Лой Бол направи изключително положителен коментар за българина Матей Казийски.
Бол, който изведе САЩ до златните медали на Олимпийските игри в Пекин 2008 година специално публикува свой коментар на волейболната страница Project Volleyball, която публикува специален материал за Матей Казийски.
“Тоя пич беше звяр!”, лаконичен бе Лой Бол за Матей Казийски в един от първите коментари.
Матей Казийски продължава успешната си кариера на 42 години в турския гранд Халкбанк (Анкара).