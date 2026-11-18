Легендарният Лой Бол за Матей Казийски: Тоя пич беше звяр!

Легендарният разпределител на националния отбор на САЩ от близкото минало Лой Бол направи изключително положителен коментар за българина Матей Казийски.

Бол, който изведе САЩ до златните медали на Олимпийските игри в Пекин 2008 година специално публикува свой коментар на волейболната страница Project Volleyball, която публикува специален материал за Матей Казийски.

“Тоя пич беше звяр!”, лаконичен бе Лой Бол за Матей Казийски в един от първите коментари.

Матей Казийски продължава успешната си кариера на 42 години в турския гранд Халкбанк (Анкара).

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