Тити Папазов за женския национален отбор: Това е отбор, който има изключителна химия

Президентът на Българска федерация по баскетбол Константин Папазов говори при завръщането на женския национален отбор в България след победата над Чехия като гост в квалификациите за ЕвроБаскет 2027.

България победи Чехия след драматични последни секунди

„Това е един прекрасен отбор, който има изключителна химия. Първо да кажа, че аз съм само от 45 дена и нямам никаква заслуга за успехите на този отбор. Това е отбор, който е изграждан години наред от Таня, още от 2021 или 2022 година, когато станаха шампионки в Б дивизия при 20-годишните в Черна гора.



„Естествено, федерацията положи огромни усилия. Живеем във времена, в които трудно можем да се справим без натурализирани състезателки. Огромни благодарности и към двете състезателки, които в тези три мача положиха огромни усилия“, каза Папазов при завръщането на националките в България.

Цялото изказване на президента на БФ Баскетбол може да чуете в прикаченото видео.

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Снимки: Sportal.bg