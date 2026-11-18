Невероятен Куентин Граймс изравни рекорд на Коби Брайънт и донесе девета поредна победа на Лейкърс

Лос Анджелис Лейкърс постигна девета поредна победа в Националната баскетболна асоциация, след като навакса пасив от 18 точки през второто полувреме и надделя драматично над Шарлът Хорнетс със 118:114 след продължение. Големият герой за домакините бе Куентин Граймс, който изигра мача на живота си и реализира рекордните в кариерата си 47 точки.

Граймс демонстрира изключителна стрелба и вкара десетата си тройка в мача само 1,7 секунди преди края на редовното време, за да прати срещата в добавени пет минути. С това постижение новото попълнение на калифорнийци се нареди до легендата Коби Брайънт като единствените играчи в клубната история с поне десет успешни изстрела от далечна дистанция в един мач. Гардът наниза 21 от точките си в паметна за него четвърта четвърт, вдъхвайки живот на своя отбор.

QUENTIN GRIMES JOINS KOBE AS THE ONLY LAKERS WITH 10+ 3PM IN A SINGLE GAME 🤯 🏀 47 PTS (CAREER-HIGH) 🏀 10 3PM (CAREER-HIGH) 🏀 GAME-TYING 3 TO FORCE OT THE LAKERS WIN THEIR 9TH STRAIGHT GAME IN AN OT THRILLER! https://t.co/MzvLgYVk74 — NBA (@NBA) November 18, 2026

Лука Дончич също бе на висота за победителите, завършвайки с 36 точки и 7 асистенции. Словенецът първо изравни резултата с петата си тройка 3:05 минути преди края на редовното време, а в заключителните секунди асистира на Граймс за спасителния кош. Преди това Шарлът бе поел контрол и водеше със 110:106 при оставащи 20 секунди, но кош на Граймс и пропуск от наказателната линия на Коби Уайт върнаха надеждите на домакините.

LUKA DONČIĆ: 3RD-HIGHEST SCORING AVERAGE (39.0 PPG) THROUGH 12 GAMES IN NBA HISTORY ✨ Trailing only Wilt Chamberlain (47.8 PPG in 1961-62, 51.9 PPG in 1962-63). @Lakers seek 9 straight at 8pm/pt on NBC and Peacock! https://t.co/3P47dKT094 — NBA (@NBA) November 17, 2026

В продължението „езерняците“ затегнаха защитата си и не позволиха на съперника да отбележи нито една точка в последните 4:24 минути. Въпреки че и домакините имаха триминутна суша в нападение, Граймс отново се намеси решително - той принуди Ройс О'Нийл да сбърка при изнасянето на топката 17,4 секунди преди сирената, след което хладнокръвно вкара два наказателни удара, за да подпечата успеха.

Brandon Miller hits the tough turnaround for the Hornets’ largest lead of the game. 📺 NBA on NBC & Peacock https://t.co/2SVf6k2r7E — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) November 18, 2026

За Шарлът това бе девета загуба в последните десет двубоя. Брандън Милър отбеляза 28 точки, а Наз Рийд се отличи с „дабъл-дабъл“ от 28 точки и 11 борби. Изненадващо треньорският щаб на гостите остави Милър и автора на 19 точки Коби Уайт на пейката през цялото продължение. Тимът бе без Грейсън Алън, който пропусна срещата заради симптоми на сътресение след удар в главата по време на мача срещу Клипърс в неделя.

Лейкърс остава без загуба през месец ноември, въпреки че започна серията си от три домакинства за четири дни без двама от основните си реализатори. Остин Рийвс пропусна втори пореден мач заради контузия в петата, докато Уокър Кеслър не взе участие за първи път през кампанията заради болки в крака.

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