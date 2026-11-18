Юта прекъсна черната си серия след рецитал на Сенсабо в Лос Анджелис

Брайс Сенсабо реализира рекордните си за сезона 40 точки, включително внушителните 25 в последната четвърт, за да изведе Юта Джаз до категоричен успех със 132:107 при гостуването на Лос Анджелис Клипърс. Това бе едва втора победа за тима от Солт Лейк Сити от началото на редовния сезон.

Сенсабо даде тон за феноменалните 44 точки на Юта в заключителните 12 минути. Кионте Джордж също изигра солиден мач и допринесе за триумфа с 30 точки и 11 асистенции. С този резултат балансът на Джаз стана 2-13, като тимът записа първи успех от 23 октомври насам, когато надделя над Ню Орлиънс, и същевременно сложи край на серия от шест поредни поражения като гост.

BRICE SENSABAUGH (23Y, 18D) BECOMES THE YOUNGEST PLAYER IN NBA HISTORY TO TOTAL 40+ PTS, 10+ REB, AND 8+ 3PM IN A SINGLE GAME 🤯 🏀 40 PTS (25 IN Q4) 🏀 11 REB 🏀 5 AST 🏀 8 3PM 🏀 16-21 FGM 🏀 JAZZ W https://t.co/YO9F9vrghS — NBA (@NBA) November 18, 2026

Влизайки от пейката, Сенсабо остана само на три точки от върховото постижение в кариерата си. В четвъртата четвърт крилото бе почти безупречен, вкарвайки 10 от 11 изстрела от игра, включително 5 от 6 опита от далечна дистанция. В цялата среща той стреля 16 от 21 от полето (8 от 11 от тройката) и овладя 11 борби. Като цяло съставът на Джаз показа изключителен мерник в края, завършвайки с 18 успешни опита от 22 изстрела (81,8%) в последния период.

pov: you're on the court for Key's sweet step through #TakeNote https://t.co/wx1e9tc3Zc — Utah Jazz (@utahjazz) November 18, 2026

За състава на Клипърс, който влезе в срещата след две последователни победи, Брук Лопес завърши с 23 точки, а Дариъс Гарланд и Руи Хачимура реализираха по 20.

Юта водеше с 12 точки в началото на втората четвърт, но преди заключителната част авансът на гостите бе сведен до 88:86. Новобранецът на домакините Кийтън Уаглър откри периода с кош и фаул, за да даде преднина на Клипърс, но след това инициативата изцяло премина в ръцете на Джаз. Сенсабо наниза две поредни тройки за 103:93, а гостите напълно обезвредиха съперника си и спечелиха четвъртината с 44:21.

Brook Lopez from beyond the arc AGAIN!! 😤 https://t.co/7oZqgNgjLQ — LA Clippers (@LAClippers) November 18, 2026

Мо Бамба се отчете с дабъл-дабъл от 15 точки и 10 борби за победителите, а новобранецът Дарин Питърсън добави 13 точки.

В следващия си мач Юта Джаз гостува на Лос Анджелис Лейкърс в сряда, докато Лос Анджелис Клипърс ще играе като гост на Сан Антонио в четвъртък.

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