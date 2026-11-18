Таня Гатева: След всяка квалификация ставаме все по-добри

Женският национален отбор на България по баскетбол се завърна на родна земя след изключително важната победа над Чехия с 56:55 в "Краловка Арена"в Прага. Нашите стигнаха до успеха след обрат през второто полувреме, който доближи селекцията на Таня Гатева до мечтано участие на Евробаскет 2027. Най-резултатна от отбора ни бе Стефани Костович, която записа впечатляващ дабъл-дабъл от 17 точки и 21 борби. Борислава Христова добави 14 точки, 9 борби и 6 асистенции, а Гергана Иванова завърши с 13 точки.

България победи Чехия след драматични последни секунди

"Този отбор го градим от три години. Събра ни един мотив. Чухме група хора, които казаха, че женският баскетбол в България го няма и вече е изчезнал. Ние отказахме да се примирим с това нещо и решихме да се борим. И така до ден днешен, до вчерашната победа. Смятам, че във всяка една квалификация надграждаме и ставаме все по-уверени“, заяви Гатева пред камерата на Sportal.bg.

Тя сподели и как би се чувствала, ако стане треньорът, който след 32 години ще изведе националния отбор на участие на европейско първенство.

"Ще съм най-щастливият човек на света", категорична бе Гатева.

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