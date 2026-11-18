Цветя и целувки за националките по баскетбол

Женският национален тим по баскетбол бе посрещнат тържествено на летище София след важният успех по пътя към европейските финали над Чехия.

На 17 ноември възпитаничките на Таня Гатева постигнаха драматична победа като гост в "Краловка Арена" Прага с 56:53 след обрат през второто полувреме.

На летището дамите бяха приветствани с цветя от ръководството на баскетболната федерация, начело с Константин Папазов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/