В стил Джеймс Бонд

Новината около избирането на Робърт Патинсън за следващия Джеймс Бонд накара atptour.com да насочи вниманието към моментите, в които водещите тенисисти от за саменяли спортните си екипи със смокинги и официални костюми.

От класически вечерни тоалети до модерни и изискани силуети, състезателите многократно са доказвали, че владеят стила не само на корта, но и извън него.

Селекцията включва емблематични кадри на някои от най-големите имена в историята и настоящето на тениса:

На първата от тях Анди Мъри, Рафаел Надал, Роджър Федерер и Новак Джокович позират по време на „Лейвър Къп“ през 2022 година.

Артур Фис

Карлос Алкарас и Даниил Медведев

Яник Синер

Роджър Федерер

Рафаел Ходар и Карлос Алкарас

Рафаел Надал и Новак Джокович

Александър Зверев

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