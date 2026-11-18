Новината около избирането на Робърт Патинсън за следващия Джеймс Бонд накара atptour.com да насочи вниманието към моментите, в които водещите тенисисти от за саменяли спортните си екипи със смокинги и официални костюми.
От класически вечерни тоалети до модерни и изискани силуети, състезателите многократно са доказвали, че владеят стила не само на корта, но и извън него.
Селекцията включва емблематични кадри на някои от най-големите имена в историята и настоящето на тениса:
На първата от тях Анди Мъри, Рафаел Надал, Роджър Федерер и Новак Джокович позират по време на „Лейвър Къп“ през 2022 година.
Артур Фис
Карлос Алкарас и Даниил Медведев
Яник Синер
Роджър Федерер
Рафаел Ходар и Карлос Алкарас
Рафаел Надал и Новак Джокович
Александър ЗверевДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google