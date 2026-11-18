Лиа Каратанчева достигна до третия кръг в Ираклион

Лиа Каратанчева достигна до третия кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди евро.

23-годишната българка победи деветата в схемата Селена Яничиевич (Франция) с 6:4, 6:3 за час и 46 минути на корта.

Каратанчева изостана с 0:3 в първия сет след два пробива на французойката, но спечели шест от следващите седем гейма, за да поведе в общия резултат. Във втората част софиянката спечели три гейма подред от 3:3 до 6:3 и се поздрави с победата.

Съперничка на Лиа Каратанчева за място на четвъртфиналите ще бъде поставената под номер 7 Джорджа Педоне (Италия).

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