Фис със суперлативи за Ходар: Когато наложи своето темпо, той е сред най-добрите в света

Артур Фис записа първата си победа на Финалите на АТР, след като демонстрира характер и постигна впечатляващ обрат срещу Рафаел Ходар с 4:6, 6:2, 6:2. Испанецът спечели откриващия сет, но след това изпита здравословни проблеми, докато французинът постепенно вдигна оборотите и заслужено триумфира, запазвайки шансовете си за класиране на полуфиналите в Торино.

След края на двубоя и преди предстоящия си сблъсък срещу Александър Зверев в четвъртък, Фис застана пред медиите, за да анализира ключовите фактори за успеха, тактическото надиграване и дългосрочните си планове за оптимизиране на състезателния график от 2027 година нататък.

✅ First man born in 2004 to win a #NittoATPFinals match ✅ First Frenchman to win a match in singles at this event since 2011 ✅ First-ever win at this event Match point as Fils overcomes Jodar in Turin! https://t.co/9mmPCG9rEh — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2026

Преломният момент и край на 15-годишно чакане

Френският талант сподели кога е почувствал, че срещата се обръща в негова полза:

„Всичко се промени в началото на втория сет. След като загубих първата част, бях ядосан на себе си, но веднага потърсих начин да променя развоя на мача. Ранният пробив ми помогна изключително много да овладея емоциите си. От този момент насетне заиграх далеч по-уверено и съм доволен от реакцията си.“

С този триумф Фис сложи край на 15-годишна суша за френския мъжки тенис на Финалите на АТР.

„Безкрайно щастлив съм от тази победа – както за себе си, така и за Франция. Знам, че мина много време, откакто френски състезател не бе побеждавал в Торино, така че се радвам, че зарадвах сънародниците си. На корта обаче се концентрирам единствено върху играта си и победата. Сега мислите ми са изцяло насочени към двубоя в четвъртък.“

Arthur Fils patiently waiting to answer the longest question of his life 😭😭😭😭😭😭 https://t.co/2vweNegz0Y — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 17, 2026

Анализ на първия сет и тактическите корекции

Фис призна, че е бил озадачен от загубата на първата част, но отдаде дължимото на своя опонент:

„Честно казано, още не разбирам как изпуснах първия сет. Водех разиграванията от дъното на корта, но Рафа сервираше изключително солидно във важните мигове. При 5-4 той изигра великолепен гейм, направи страхотни отигравания и бе по-добрият на корта в този период. Бях разочарован, че допуснах пробив, но знаех, че ако запазя същото ниво или го повиша, ще получа нови шансове. Радвам се, че успях да се възползвам от тях.“

Френският тенисист разкри и тактическия план, с който е успял да пречупи съпротивата на Ходар:

„Рафа е изключителен тенисист и когато успее да диктува темпото, е сред най-добрите в света. Точно затова промених стратегията си – започнах да разнообразявам ударите и да нарушавам неговия ритъм. Редувах агресивна игра с добра защита и го накарах да се движи много повече по корта. Ако бях продължил само да тичам след топката, щях да загубя.“

Jodar liked this one and for good reason ‼️ #NittoATPFinals https://t.co/WL3FxBCbGM — ATP Tour (@atptour) November 17, 2026

„Щабът ми също ми оказа безценна помощ по време на двубоя с указания за покриване на определени ъгли и промяна в посоката на сервиса. Постепенно намерих точните усещания, пласирах отлични форхенди и съм много доволен от представянето си.“

Поглед към бъдещето: По-лек график от 2027 година

Фис засегна и темата за физическото натоварване и организацията на турнирния календар през следващите години:

„Целта на всеки професионалист трябва да бъде да играе по-малко турнири, но да стига максимално далеч във всеки от тях. Ако можех да правя като Яник Синер и постоянно да играя финали, щеше да е чудесно. Тогава нямаше да се тревожа толкова за календара. Идеалният план е фокус върху най-големите надпревари – всички турнири от сериите Мастърс 1000, два или три от сериите АТР 500 и пълна концентрация за Големия шлем.“

„Когато отпадаш в ранните кръгове, си принуден да преосмислиш програмата си. С моя екип искаме да оптимизираме натоварванията, особено след здравословните проблеми, през които преминах. Най-важното е да съхраня тялото си и да се състезавам на най-високо ниво, без да рискувам здравето си“, обобщи Фис.

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