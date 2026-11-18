Куертен: Синер олицетворява това, което трябва да бъде съвременният тенисист

Легендарният бразилски тенисист Густаво Куертен бе сред най-видните гости на Финалите на АТР 2026. Бившият номер едно в световната ранглиста и трикратен шампион от „Ролан Гарос“ се срещна с Яник Синер по време на престоя си в Торино и изрази възхищението си от ценностите на италианеца и отпечатъка, който той оставя в съвременния тенис.

Синер отдавна си е изградил репутация на скромен и сдържан състезател. Спокойното му поведение на корта често кара мнозина да го определят като „робот“, но хората, които го познават лично, не пестят суперлативи за неговия характер. Куертен обърна специално внимание на факта, че Синер присъства в залата въпреки травмата в коляното, която го извади от игра след „Уимбълдън“. Според бразилеца това е достойна постъпка на уважение към колегите му, макар и съпътствана от онази благородна спортна завист при вида на съперници, борещи се за трофей, който той самият е защитавал.

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„Много харесвам Яник, той е необикновен човек. Синер олицетворява точно това, което трябва да бъде съвременният тенисист – лидер, който става все по-близък до хората и показва човешкото си лице. Въпреки контузията той е тук. На корта винаги запазва усмивката си, независимо от трудностите и изпитанията, показвайки колко голямо удоволствие му носи самата игра“, сподели Куертен в интервю за „Гадзета дело Спорт“.

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Титлата от Финалите на АТР – по-ценна от трите триумфа в Париж

Сред богатата си колекция от трофеи Куертен има и титла от Финалите на АТР в Португалия през 2000 година. Бразилецът изненада с признанието, че цени този успех дори повече от трите си корони от „Ролан Гарос“.

„Винаги съм поставял този триумф над трите титли от „Ролан Гарос“ заради изключително силните емоции, които преживях тогава. Когато си спомням за онзи момент, виждам целия си екип заедно. Това беше сбъдване на най-голямата мечта – нещо, за което като дете дори не смеех да помисля“, разказа легендата.

„Когато изживяваш такъв успех, напрежението и емоциите са смазващи. С времето обаче тези спомени носят радост и вътрешен мир, както и огромна гордост от усилията на всички около теб и жертвите, които направиха възможно участието ми в такъв престижен турнир от ранга на Мастърс“, допълни Куертен.

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След края на ерата на Куртен бразилските фенове дълго очакваха нова фигура, която да върне страстта към тениса в страната. Днес тези надежди са насочени към младия Жоао Фонсека. Въпреки че настоящият сезон бе съпътстван от здравословни проблеми за младока, очакванията са той скоро да направи решителния преход към елита и да се състезава редовно в най-големите надпревари.

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