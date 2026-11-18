Загуби за Донски и Ганчев на двойки на "Чаланджър" в Мец

Българите Александър Донски и Алекс Ганчев загубиха двубоите си от първия кръг на двойки на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 125" в Мец (Франция) с награден фонд 203 900 евро.

28-годишният Донски и Стефан Латинович (Сърбия) допуснаха обрат срещу вторите поставени Сандер Жиле (Белгия) и Сам Фербеек (Нидерландия) с 6:3, 6:7(5), 5-10 за час и 24 минути.

Донски и Латинович отразиха два сетбола при 4:5 във втората част, но загубиха тайбрека с 5:7 точки и срещата трябваше да се реши в шампионски тайбрек до 10 точки. В него двамата изостанаха с 3:9, отразиха два мачбола, но в крайна сметка го загубиха с 5:10.

Другият българин в турнира Алекс Ганчев и Саша Маес (Люксембург), които получиха "уайлд кард" от организаторите, отстъпиха пред поставените под номер 3 Гонсало Ескобар (Еквадор) и Ники Калиянда Пунача (Индия) с 2:6, 4:6 за 70 минути.

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