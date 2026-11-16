Партизан вади опитен играч от Евролигата заради ново попълнение

Партизан продължава да подсилва състава си в хода на сезона, но последният трансфер ще наложи промяна сред регистрираните играчи за Евролигата. Според „Меридиан Спорт“ белградският клуб ще оттегли регистрацията на Жофри Лауверн, за да освободи място за Крис Силва.

Силва пристигна при „черно-белите“ от Фенербахче и вече дебютира в Адриатичексата лигата. След две тренировки с новите си съотборници центърът е готов да запише първите си минути за Партизан и в Евролигата.

Партизан подсили подкошието си с център от Фенербахче

Очаква се той да бъде един от тримата центрове, на които старши треньорът Хоан Пенароя ще разчита в турнира до края на сезона, заедно с Тони Джекири и Кевариус Хейс.

Лауверн обаче все още може да попадне в състава за предстоящия двубой срещу Валенсия. Причината е отсъствието на Хейс, който няма да бъде на разположение, както потвърди Пенароя пред местните медии.

Партизан без трима срещу лидера в Евролигата

Френският ветеран има ограничена роля в Евролигата през настоящата кампания. Той прекарва средно малко под седем минути на паркета и записва по 1,9 точки и 2 борби на мач.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/

Снимки: Imago