Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България гостува на Естония в опит да измие срама от 0:5 срещу Исландия
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Партизан вади опитен играч от Евролигата заради ново попълнение

  • 16 ное 2026 | 18:13
  • 411
  • 0
Партизан вади опитен играч от Евролигата заради ново попълнение

Партизан продължава да подсилва състава си в хода на сезона, но последният трансфер ще наложи промяна сред регистрираните играчи за Евролигата. Според „Меридиан Спорт“ белградският клуб ще оттегли регистрацията на Жофри Лауверн, за да освободи място за Крис Силва.

Силва пристигна при „черно-белите“ от Фенербахче и вече дебютира в Адриатичексата лигата. След две тренировки с новите си съотборници центърът е готов да запише първите си минути за Партизан и в Евролигата.

Партизан подсили подкошието си с център от Фенербахче
Партизан подсили подкошието си с център от Фенербахче

Очаква се той да бъде един от тримата центрове, на които старши треньорът Хоан Пенароя ще разчита в турнира до края на сезона, заедно с Тони Джекири и Кевариус Хейс.

Лауверн обаче все още може да попадне в състава за предстоящия двубой срещу Валенсия. Причината е отсъствието на Хейс, който няма да бъде на разположение, както потвърди Пенароя пред местните медии.

Партизан без трима срещу лидера в Евролигата
Партизан без трима срещу лидера в Евролигата

Френският ветеран има ограничена роля в Евролигата през настоящата кампания. Той прекарва средно малко под седем минути на паркета и записва по 1,9 точки и 2 борби на мач.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Двоен удар за Фенербахче: двама ключови играчи с контузии

Двоен удар за Фенербахче: двама ключови играчи с контузии

  • 16 ное 2026 | 17:10
  • 450
  • 0
Капитанът на "гробарите" знае ключа за успех срещу Валенсия

Капитанът на "гробарите" знае ключа за успех срещу Валенсия

  • 16 ное 2026 | 15:21
  • 542
  • 0
Партизан без трима срещу лидера в Евролигата

Партизан без трима срещу лидера в Евролигата

  • 16 ное 2026 | 14:40
  • 784
  • 0
Дубай привлече 43-годишна легенда на европейския баскетбол

Дубай привлече 43-годишна легенда на европейския баскетбол

  • 16 ное 2026 | 13:43
  • 1158
  • 0
ЛеБрон Джеймс след изкачването на третото място във вечната класация за асистенции в НБА: Това е нещо, което не предвиждах за кариерата си

ЛеБрон Джеймс след изкачването на третото място във вечната класация за асистенции в НБА: Това е нещо, което не предвиждах за кариерата си

  • 16 ное 2026 | 13:02
  • 716
  • 0
Локомотив Пловдив с огромен жест към феновете за мач от ФИБА Къп в Румъния

Локомотив Пловдив с огромен жест към феновете за мач от ФИБА Къп в Румъния

  • 16 ное 2026 | 12:59
  • 791
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Естония и България, Рибарски сменя системата

11-те на Естония и България, Рибарски сменя системата

  • 16 ное 2026 | 18:40
  • 11396
  • 34
Ерата Крушарски е към своя край: Локо (Пловдив) в сериозни преговори за нов собственик

Ерата Крушарски е към своя край: Локо (Пловдив) в сериозни преговори за нов собственик

  • 16 ное 2026 | 14:51
  • 12793
  • 33
Естонският шампион с ЦСКА: Ще победим България, от "Армията" ми забавиха златния медал половин година

Естонският шампион с ЦСКА: Ще победим България, от "Армията" ми забавиха златния медал половин година

  • 16 ное 2026 | 07:39
  • 38553
  • 32
Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

  • 16 ное 2026 | 09:10
  • 27530
  • 26
Популярен журналист обърна внимание на новия директор на Левски и разкри топ футболисти, които е препоръчал за Милан и Рома

Популярен журналист обърна внимание на новия директор на Левски и разкри топ футболисти, които е препоръчал за Милан и Рома

  • 16 ное 2026 | 09:50
  • 15119
  • 21
Лигата на нациите: играят се последните минути

Лигата на нациите: играят се последните минути

  • 16 ное 2026 | 17:00
  • 16512
  • 3