Куртоа: Преди Моуриньо беше по-импулсивен и агресивен

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа сподели, че се радва да работи с отново Жозе Моуриньо. Двамата бяха заедно в Челси един сезон, в който спечелиха титлата в Англия. “Хубаво е отново да работя с него. Помня, че в Челси той беше по-импулсивен и по-агресивен в съблекалнята. Сега е по-опитен и по-сдържан. Но има същото присъствие, а ние имахме нужда от това”, сподели белгиецът.

Куртоа разказа как през лятото не отговорил две седмици на съобщение на Моуриньо. Треньорът се е опитал да се свърже с него по време на Световното първенство в Северна Америка, но го е направил по време на полет. “С часовата разлика и липсата на интернет на самолета пропуснах много съобщения. Случайно го игнорирах две седмици”, спомни си Тибо.

Thibaut Courtois a laissé José Mourinho sans réponse pendant deux semaines ! 😂 Le premier SMS de son nouveau coach est arrivé pendant un vol au Mondial : 🗣️ « Avec le décalage horaire et sans wifi dans l'avion, j'ai raté plein de messages. J'ai ignoré le sien par erreur pendant deux semaines. » Au message suivant, il a même demandé à quelqu'un du club : « C'est bien le numéro du coach ? » 🤣 🎙️ @SkySports — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 11, 2026

Преди паузата за националните отбори Реал Мадрид записа осем поредни победи и белгиецът е доволен от формата на тима: “В началото имахме две загуби, но сега всичко се развива добре и се надявам да продължим серията”.

Куртоа говори за съотборника си Джуд Белингам: “Той е много важен за нас. Страхотен човек и невероятен играч. Първия му сезон в Реал беше изключителен. Миналата година целият отбор показа по-малко от това, което може. Мисля, че Джуд изигра страхотно световно първенство. Надявам се, че когато се откаже, ще е спечелил още мото трофеи с Реал Мадрид и Англия”.

🎙️ Thibaut Courtois, interrogé sur les accusations selon lesquelles les joueurs auraient poussé Xabi Alonso vers la sortie : « Non. Dans le football, c’est toujours la même chose : quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, le premier à en payer le prix, c’est l’entraîneur. Peut-être que, dans certains cas, sa relation avec certains joueurs n’était pas bonne, alors qu’avec d’autres, elle l’était. J’aimais la manière de travailler de Xabi. Je pense que c’est un grand entraîneur. » — Madrid Global (@MadridGlobalFR) November 11, 2026

Вратарят разказа и за периода, в който треньор на “белите” беше Чаби Алонсо. Той призна, че в някои периоди отношенията между наставника и играчите не са били идеални, но допълни, че уволнението му толкова рано не е било правилното решение. “Когато Чаби Алонсо бе уволнен, се говореше, че играчите са били причина за това. Това не е вярно. Във футбола стават такива неща, когато резултатите не са добри. Първият, който плаща цената, е треньорът. В някои случаи динамиката с някои футболисти не беше добра, но при други беше отлична. Харесвах начина по който работи Чаби. Мисля, че той е страхотен треньор”, изрази мнението си Куртоа.

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Снимки: Gettyimages