Куртоа: Преди Моуриньо беше по-импулсивен и агресивен

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа сподели, че се радва да работи с отново Жозе Моуриньо. Двамата бяха заедно в Челси един сезон, в който спечелиха титлата в Англия. “Хубаво е отново да работя с него. Помня, че в Челси той беше по-импулсивен и по-агресивен в съблекалнята. Сега е по-опитен и по-сдържан. Но има същото присъствие, а ние имахме нужда от това”, сподели белгиецът.
Куртоа разказа как през лятото не отговорил две седмици на съобщение на Моуриньо. Треньорът се е опитал да се свърже с него по време на Световното първенство в Северна Америка, но го е направил по време на полет. “С часовата разлика и липсата на интернет на самолета пропуснах много съобщения. Случайно го игнорирах две седмици”, спомни си Тибо.
Преди паузата за националните отбори Реал Мадрид записа осем поредни победи и белгиецът е доволен от формата на тима: “В началото имахме две загуби, но сега всичко се развива добре и се надявам да продължим серията”.
Куртоа говори за съотборника си Джуд Белингам: “Той е много важен за нас. Страхотен човек и невероятен играч. Първия му сезон в Реал беше изключителен. Миналата година целият отбор показа по-малко от това, което може. Мисля, че Джуд изигра страхотно световно първенство. Надявам се, че когато се откаже, ще е спечелил още мото трофеи с Реал Мадрид и Англия”.
Вратарят разказа и за периода, в който треньор на “белите” беше Чаби Алонсо. Той призна, че в някои периоди отношенията между наставника и играчите не са били идеални, но допълни, че уволнението му толкова рано не е било правилното решение. “Когато Чаби Алонсо бе уволнен, се говореше, че играчите са били причина за това. Това не е вярно. Във футбола стават такива неща, когато резултатите не са добри. Първият, който плаща цената, е треньорът. В някои случаи динамиката с някои футболисти не беше добра, но при други беше отлична. Харесвах начина по който работи Чаби. Мисля, че той е страхотен треньор”, изрази мнението си Куртоа.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages