Божидар Саръбоюков: Базата в Харманли може да стане най-добрата в България

Днес Българска федерация по лека атлетика съвместно с Българския олимпийски комитет представи карта на лекоатлетическата инфраструктура в България. Сред темите беше и тренировъчната база в Харманли, която беше посочена като един от добрите примери в страната. Местната звезда и европейски и световен медалист в скока на дължина Божидар Саръбоюков също взе отношения.

“Радвам се, че имах възможност да говоря и да дам пример с нашия кмет и моя треньор за това какви неща се случват в Харманли. Трябва повече кметове и треньори, а и държавни лица, да се борят за бази като нашата.

Не мога да давам акъл на големи хора, просто те трябва да осъзнаят, че бъдещето е в нашите деца. Аз вече съм голям и както се казва, съм по-ошлайфан като състезател и можем да си позволим да ходим на лагери в по-големи градове или чужбина, но малките деца са тези, чиито родители гледат инфраструктурата. Тези неща се забелязват - дали има зимата къде да се тренира, дали има лятото къде да се тренира. Вниманието, което се обръща на децата. Трябва да им се обръща внимание още в първи клас и дори в градините.

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Надявам се проектът за стадиона в Харманли да се приеме възможно най-скоро - още 2027 г. Проектът е изключително хубав, постарали сме се. Видяли сме неща от други държави, когато сме били в изключително хубави бази в чужбина. Взели сме някои от тях предвид. Ако планът се състои, няма да е добре само за нас. Стане ли това, което обмисляме, това ще е най-добрата база за тренировки в България. Дори мога да я сравня с базата в Анталия, където ходят всички световни звезди. Базата в Харманли може да стане и за лагери на националния отбор, а след време може да идват и хора от чужбина, ако се направи по правилния начин”, сподели Саръбоюков.

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Снимки: Борислав Трошев