Мария Киркова: След тандема Карамфилов/Саръбоюков залите са пълни с дечица

Днес Българска федерация по лека атлетика съвместно с Българския олимпийски комитет представи карта на лекоатлетическата инфраструктура в България. Като един от добрите примери беше посочен кметът на Харманли Мария Киркова, която прави всичко възможно европейският шампион в зала в скока на дължина и световен медалист под покрив Божидар Саръбоюков и неговият треньор Димитър Карамфилов да имат възможно най-добрия условия за тренировки.

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“На мен ми е много лесно - резултатът се вижда. Безкрайно съм благодарна на този тандем (Димитър Карамфилов/Божидар Саръбоюков), защото след тях залите са пълни с дечица. Понякога даже им пречат, когато Божидар набере скорост, но те искат да го докоснат. Това е толкова хубаво - много малки дечица влязоха в залата и тренират с голяма любов.

Относно материалните неща, които направи общината - не е лесно на някои общини, няма какво да се оправдаваме. Когато имаш такива диаманти като Божидар, трябва да правиш всичко възможно спортистите да бъдат добре. Точно това се опитваме да направим. Това, което имаме като материална база, ще го надграждаме с помощта на държавата и на проектите. Длъжни сме на спорта и на децата на България”, каза Киркова.

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Снимки: Борислав Трошев