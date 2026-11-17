Георги Павлов: Ако държавата построи дом на атлетиката, от федерацията ще го поддържаме и ще се грижим за него

Днес Българска федерация по лека атлетика (БФЛА) съвместно с Българския олимпийски комитет представи карта на лекоатлетическата инфраструктура в България. Президентът на БФЛА Георги Павлов резюмира пред медиите всичко разискано по време на събитието.

“Доволен съм много от резултата на тази среща. Видяхте колко много общини имаха представители, колко много кметове, защото те са първата стъпка. Представители на държавата, на олимпийския комитет. Това е само първата стъпка, тук се родиха много нови идеи. Основното е, че сега ще пуснем едно писмо от олимпийския комитет до Сдружението на общините, за да съберем информация за другите видове спортове. Идеята е да направим една карта на спортната инфраструктура в цялата страна и да приоритиризаме там, където има нужда, за да може да се изградят стадиони и зали и да сме полезни на всички видове спортове.

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Ще излезем с един доклад, в който ще посочим кои са ни топприоритетите - това несъмнено ще бъдат София, Бургас, Варна и Пловдив. Градовете, които наистина изостават много и е срамно да нямат такава инфраструктура.

Последните две години са похарчени 8 милиона евро за писти, където няма действащи клубове и клубове с успехи. Трябва да се гледа напред, но тук трябва да погледнем и към нас - и ние сме имали вина като федерация, защото последните години не сме били активни, не сме били последователни да се намесим в тези процеси. Тези 8 милиона могат да се използват да се реновират абсолютно всички закрити писти в София, които са над 7-8. Това ще реши проблема на цяла София.

Голямата идея е да намерим инвеститори за публично-частно партньорство. Цялата атлетическа общност мечтаем за дом на атлетиката, едно огромно съоражение. Както чухте от госпожа Лечева в Унгария са се дали 300 млн. евро за Национален стадион, в Сърбия 50 млн. Атлетиката не е толкова интересна като футбола - там такива частни интересни трудно ще се намерят. Но ние като федерация можем да поемем ангажимента - ако държавата ни осигури средства, поне да го поддържаме. Ние като федерация сме готови, ако държавата реши и ни построи такова съоражение, сме готови да го поддържаме и да не сме тежест на държавата”, каза Павлов.

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Снимки: Борислав Трошев