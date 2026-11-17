Зам.-министър Мария Цветкова: Важно е с финансирането за спорта да направим нещо, което работи

Зам.-министърът на младежта и спорта Мария Цветкова похвали Българската федерация по лека атлетика за създаването на интерактивна карта относно инфраструктурата в страната за "царицата на спортовете", но не видя проблем, че се инвестират средства в изграждането на писти там, където няма трениращи.

При представянето на картата президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов изрази учудване, че държавата е дала средства на общини без лекоатлетически клубове да строят писти, но основни центрове като София, Пловдив, Варна и Бургас остават без достатъчно такива.

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"Преди всичко искам да благодаря на Българската федерация по лека атлетика и на Българския олимпийски комитет, че реализираха тази инициатива. Това е нещо много ценно и полезно и знам, че вие сте горди с този труд, който се положили. Хубаво е, че отделните клубове и общини ще имат възможност да допълват тази карта. Всички тук милеем за леката атлетика и за българския спорт и сме наясно, че за да се развива спортът в България, трябва да има подходяща инфраструктура и добри условия за спорт. В България показваме, че въпреки липсата на добри условия, талантите ги има, трудът е положен. Създаването на добри условия обаче е важно не само за елитния спорт, а и за детско-юношеския. Въпросът е с финансирането, което не е толкова голямо, да направим нещо работещо, за да могат да се осигурят условия на спортистите. От тази карта можем да видим къде има развити центрове за лека атлетика и къде спортистите и треньорите се трудят най-здраво. Чрез тази карта ние ще можем да насочим приоритетно финансирането на тези средства", каза Цветкова.

"Няма значение дали средствата са малко или много, важното е да са правилно разпределени. През 2025 и 2026 година Министерството на младежта и спорта е одобрило проекти на обща стойност 8,6 милиона евро за обновяване на лекоатлетическите писти. Осъществяването на тези договори е до средата на 2028 година. В част от тези градове няма работещи клубове по лека атлетика, но обновяването на пистите е част от цялостна реновация на спортните съоръжения, към които те принадлежат. Ние няма как да обновим само пистата, а след няколко години, а след няколко години през нея да минава тежка техника, за да се подменя тревата на стадиона. Това е проект, който върви заедно. Като Министерство на младежта и спорта ние ще изпълним ангажиментите си по тези договори. Колкото повече спортни обекти има в държавата, толкова по-добре. Министерството на младежта и спорта приветства публично-частното партньорство, защото виждаме, че това е един работещ модел", добави Цветкова.

Тя разкри, че предстои и обновяване на високопланинската база в Белмекен, за която вече са намерени средства.

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Снимки: Борислав Трошев