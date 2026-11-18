Злато за България в отборната надпревара на Балканското първенство по спортна гимнастика

Българските състезатели спечелиха златото в отборната надпревара на Балканското първенство по спортна гимнастика в Задар, Хърватия.

Павел Попов, Александър Михнев, Петър Касапски, Борис Караджинов, Мартин Маноилов, Михаил Божанин, Никълъс Наков, Борислав Жеков и Венелин Христов триумфираха с актив от 211.600 точки.

Сребърните медали заслужиха представителите на Унгария с 208.090 точки, а бронзовите останаха за домакините от Хърватия с 200.027 точки.

Българският успех беше допълнен от още две балкански титли в индивидуалния многобой. Борис Караджинов (роден през 2011–2012 г.) и Никълъс Наков (роден през 2009–2010 г.) се качиха на най-високото стъпало на почетната стълбичка съответно във втора и трета възрастова група.

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