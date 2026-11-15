България ще бъде с пълни отбори на Балканското първенство по спортна гимнастика

Националният отбор по спортна гимнастика заминава за Задар (Хърватия), където ще се състои петото Балканско първенство за момчета и момичета. България ще бъде представена от общо 18 състезатели в три възрастови категории.

Мъжко направление (9 гимнастици):

• Първа група (2013 г. и по-малки): Александър Михнев (ЦСКА), Павел Попов (ЦСКА), Петър Касапски (Стрийт Уоркаут)

• Втора група (2011–2012 г.): Михаил Божанин (ЦСКА), Борис Караджинов (ЦСКА), Мартин Манолов (Левски-Спартак)

• Трета група (2009–2010 г.): Никълъс Наков (Левски-Спартак), Венелин Христов (Ели-Гаш), Борислав Жеков (ИКГЧЮ)

• Треньори: Йордан Рангелов, Иван Танкушев и Делян Димитров

Женско направление (9 гимнастички):

Първа категория - Биляна Танчева (Левски-Спартак), Анастасия Матанова (Левски-Спартак), Виктория Илиева (Етър-Стил)

Втора категория - Биляна Банева (Левски-Спартак), Деа Митрева (Стрийт Уоркаут България), Виана Гълъбова (Стрийт Уоркаут България)

Трета категория - Дария Балтанова (ИКГ Черноморски юнак) Симона Георгиева (ИКГ Черноморски юнак), Валерия Хинкова (Левски-Спартак)

Заедно с делегацията са заявени Филип Янев, Милена Мавродиева, Цветелин Цончев, Ралица Милева, Нели Танкушева, Ирена Цекова и Димитринка Алексиева.

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