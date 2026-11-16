Левски отпътува за Япония за участие на турнира "Sanix Open 2026"

Отборът по художествена гимнастика на клуб Левски отпътува за Япония за участие на турнира "Sanix Open 2026". Тимът е в състав Сиана Казъмска, Вяра Младенова, Дария Киркова, Божидара Миткова и Ванеса Гешева - абсолютни републикански вицешампионки и златни медалистки в надпреварата с пет ленти при ансамблите.

Треньор на състава е Теодора Паничарска, а водач на делегацията Татяна Янева. Дебют на международната сцена ще направи съдийката Адрияна Малинова, обявиха от клуба в социалните мрежи.

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