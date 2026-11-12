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България записа две шести места на Световното по батут

  • 12 ное 2026 | 20:08
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България записа две шести места на Световното по батут

България записа две шести места в индивидуалната надпревара при най-малките на световното първенство по скокове на батут в Нанкин, Китай.

Елена Михайлова намери място във финала със сбор от 91.92 точки, който ѝ отреди седмо място в квалификациите. Тя изигра стабилно програмата си и във финала, но в конкуренцията на едни от най-силните състезателки в тази възраст от Китай, Русия и Беларус, се пребори за шестото място с 49.65 т. С 52.01 шампионка е китайката Тиан.

Другата ни представителка Никол Филипова зае 10-ата позиция в крайното класиране 90.90 точки в квалификацията. Преди година в Памплона тя завоюва сребро в индивидуалната надпревара на световния шампионат, а заедно с Елена Михайлова станаха втори в синхроните. В неделя Елена ще участва с Ивилин Маджаров на финала в смесените синхрони.

При момчетата Георги Беловодски също стигна до шестото място с резултат 49.20 т. Шампион е Шарбаков от Беларус. Ивилин Маджаров остана 29-и.

Драматична развръзка за Калоян Петров при младежите от 17 до 21 години. Той остана първа резерва за финала, след като само 0.08 точки го разделиха от осмата позиция.

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