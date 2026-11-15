Историческа световна титла за България

Историческа първа световна титла за България при смесените синхронни скокове до 12 години

България има първите си световни шампиони по скокове на батут във възрастовата група 11–12 години в новата дисциплина смесени синхрони!

Ивилин Маджаров и Елена Михайлова спечелиха златните медали на първенството на планетата в Нанджинг, Китай.

Във финала на смесените синхронни скокове българският тандем получи 45.60 точки, с които се изкачи на световния връх. На второ място се класираха представителите на Япония Юзуки Кикукава и Ичика Цузуку с 44.68 точки, а бронзовите отличия спечелиха състезателите на Русия Виктор Бабаев и Елизавета Зверева с 44.49 точки.

Първите български световни шампиони в тази възрастова група бяха поздравени и от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов в социалните мрежи.

„Въпреки тежките условия, при които тренират, тези деца изкачиха България на световния връх в един олимпийски спорт! Огромна радост, но и огромна отговорност за нас! Елена Михайлова и Ивилин Маджаров записаха имената си със златни букви в историята като първите световни шампиони в новата дисциплина смесен синхрон в своята възрастова група на световното първенство в Китай. Браво, деца! Гордеем се с вас! Поздравления за всички треньори и родители!“, написа министър Керязов.

България записа още две четвърти места в синхронните скокове в същата възрастова група.

При девойките Никол Филипова и Елена Михайлова завършиха на четвърта позиция с 44.64 точки. Световната титла спечелиха представителките на Китай Миню Уанг и Иру Уанг с 46.04 точки.

При младежите Георги Беловодски и Ивилин Маджаров също се наредиха четвърти, след като получиха 43.49 точки. Световни шампиони станаха руснаците Виктор Бабаев и Кирил Бицко с 47.75 точки.

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