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Христина Пенева не успя да се класира за полуфиналите на Световното

  • 13 ное 2026 | 10:47
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Христина Пенева не успя да се класира за полуфиналите на Световното

Две шести места за България на световното първенство по скокове на батут в Нанджин

България записа две шести места в индивидуалната надпревара при най-малките на световното първенство по скокове на батут в Нанджин (Китай). Елена Михайлова и Георги Беловодски намериха място сред шестимата най-добри в своите категории.

Елена Михайлова се класира за финала със 91.92 точки, след като зае седмо място в квалификациите. Българката представи стабилно съчетанието си и в решаващата фаза, където събра 49.65 точки. В силната конкуренция на 90 състезателки, сред които и представителки на Китай, Русия и Беларус, тя завърши шеста. Световната титла спечели китайката Синхи Тиан с 52.01 точки.

Другата ни представителка Никол Филипова остана десета с 90.90 точки в квалификацията. Припомняме, че преди година в Памплона тя спечели сребърен медал в индивидуалната надпревара на световното първенство, а заедно с Елена Михайлова завоюваха сребро и в синхронните скокове.

При момчетата Георги Беловодски също завърши шести във финала с 49.20 точки. Световен шампион стана Максим Шарбаков от Беларус. Ивилин Маджаров зае 29-о място сред 84 участници.

Драматична бе развръзката за Калоян Петров при младежите във възрастовата група от 17 до 21 години. Българинът остана първа резерва за финала с резултат от 105.26 точки, след като само 0.08 точки го разделиха от място сред най-добрите осем. Пресиян Въндев завърши 23-ти със 101.26 точки сред 82 участници.

В същата възрастова група при девойките Марияна Узунова също зае 23-о място с 93.00 точки в конкуренцията на 74 състезателки.

В неделя Елена Михайлова и Ивилин Маджаров ще представят България във финала на смесените синхронни скокове.

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