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Родните гимнастици проведоха подиум тренировка преди Балканското

  • 16 ное 2026 | 17:10
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Родните гимнастици проведоха подиум тренировка преди Балканското

Националният отбор по спортна гимнастика в мъжко направление проведе подиум тренировката си преди началото на Балканското първенство в Задар, Хърватия.

България ще бъде представена от девет състезатели в три възрастови категории. В първа група – за родените през 2013 година и по-малки, са Александър Михнев и Павел Попов от ЦСКА и Петър Касапски от Стрийт Уоркаут. Във втора възрастова група – 2011–2012 година, ще стартират Михаил Божанин и Борис Караджинов от ЦСКА и Мартин Манолов от Левски-Спартак. При най-големите – родените през 2009–2010 година, България ще бъде представена от Никълъс Наков от Левски-Спартак, Венелин Христов от Ели-Гаш и Борислав Жеков от Интеркомгруп Черноморски юнак.

Треньори на българските гимнастици са Йордан Рангелов, Иван Танкушев и Делян Димитров, а съдийският състав включва Милко Танкушев, Тодор Тодоров и Георги Тасев.

Водач на българската делегация е президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев – олимпийски вицешампион на висилка от Игрите в Атланта през 1996 година.

„Доволен съм от подготовката на момчетата. Надявам се да покажат възможностите си, да играят уверено и концентрирано и да представят достойно България. За нас е важно младите състезатели да трупат международен опит, да се развиват и да вървят напред“, заяви Красимир Дунев.

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