Жорже Жезус: Хубаво бе да победим, вече се поставяше под съмнение постигнатото от нас“

Селекционерът на Португалия Жорже Жезус направи разбор на победата с 3:2 над Уелс в Кардиф, с която бе сложен край на груповата фаза от Лигата на нациите. "Моруплавателите" завършиха на първото място в своята група.

"Бяхме наясно, че ни очаква тежък двубой. Уелс е изключително борбен отбор, който тича много, а Норвегия вече загуби тук. Те не са на нивото на Португалия, но на свой терен са много корав съперник. Отборът ни се представи много силно, особено при разиграването на топката. Без топка, във фаза защита, допуснахме някои обичайни грешки. Недопустимо е да бъдем хващани на контраатака при ситуациите за двата гола, това не бива да се повтаря, но се случва. Важното е, че съставът остана сплотен и вярваше в успеха. Включването на Жоао Феликс бе нужно, за да имаме нападател, който да задържа топката. Появата на Форбс също се оказа решаваща. След червения картон на Нето последните 15 минути се превърнаха в истинско изпитание в защита. Бранихме се и не излизахме в предни позиции. Рискувахме да допуснем гол, но момчетата се справиха отлично. Спечелихме групата с пет победи от шест мача и сега гледаме към март", заяви Жезус.

"Нашият стил на защита не е лесен за усвояване. Всеки, който е работил с мен, знае, че имам специфични изисквания. Тук не става въпрос само за отделния играч, а за много труд и отборна координация. Но все пак успях да опозная по-добре част от футболистите. Антонио Силва? Успях да добия ясна представа за него. Срещна известни затруднения, защото в клубния си тим играе персонална защита, а при мен изискванията са различни. Беше му трудно, но с течение на срещата натрупа увереност. Заедно с Ренато Вейга бяха безупречни. Поздравления за отбора, важно бе да победим след предишната загуба, тъй като вече се появяваха съмнения около работата ни. Този успех бе напълно заслужен и ни дава допълнително самочувствие за четвъртфиналите", допълни наставникът.

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След това той сподели мнението си за картоните и изгонването на Нето.

"Единственото, което не влизаше в предварителния сценарий, бе червеният картон на Педро Нето. Опасявах се за Витиня, Ренато Вейга, Рубен Невеш и Бруно Фернандеш, които бяха на крачка от наказание, но те не получиха официални предупреждения", завърши селекционерът.

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