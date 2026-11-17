БФ Баскетбол с нов спонсор и четиригодишна подкрепа за националните отбори

Българската федерация по баскетбол и Palms Bet поставиха началото на четиригодишно стратегическо партньорство в подкрепа на националните отбори за мъже и жени. Договорът беше представен на пресконференция с участието на собственика на компанията Мило Борисов, президента на федерацията Константин Папазов и националния селекционер Любомир Минчев.

Борисов определи споразумението като важна стъпка в подкрепата за българския спорт. Той припомни партньорствата на компанията с редица клубове и федерации и подчерта, че ангажиментът към баскетбола надхвърля спонсорската реклама.

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Папазов посочи, че договорът е с перспектива за развитие, и благодари за доверието и подкрепата. Като символичен жест той подари на Борисов книгата „Спасителят в ръжта“, свързвайки подаръка с приноса му към българския спорт.

Президентът на федерацията благодари и на спортния министър Енчо Керязов за увеличените средства за баскетбол в новия бюджет. Папазов подчерта социалното значение на спорта и необходимостта той да заема по-важно място сред държавните приоритети.

Мъжкият национален отбор ще излезе за първи път с екипите с новия спонсор на 26 ноември, когато България приема Дания в София в двубой от европейските квалификации.

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