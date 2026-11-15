Лайънс разгромиха Пейтриътс на стадиона на Байерн

Джамир Гибс беше неудържим, а Амон-Ра Сейнт Браун блесна при завръщането си в родината на своята майка Германия, след като Детройт Лайънс разгроми Ню Инглънд Пейтриътс с 35:10 на стадион „Алианц Арена“ в Мюнхен в неделя.

Amon-Ra's world https://t.co/UpDYSqV65P — Detroit Lions (@Lions) November 15, 2026

Гибс завърши срещата с общо 252 ярда от нападение и два тъчдауна, като записа 153 ярда по земя и още 99 по въздух. В същото време Сейнт Браун, чиято майка е германка, реализира четири уловени подавания за 98 ярда и два тъчдауна, оправдавайки възторженото посрещане, което получи при завръщането си в Европа. Нападението на Ню Инглънд се срина след първата атака в мача, когато Дрейк Мей получи контузия в глезена и беше заменен на позицията куотърбек от Томи ДеВито.

ДеВито изпитваше сериозни затруднения да придвижва топката напред и завърши с 12 успешни подавания от 24 опита за едва 81 ярда, един тъчдаун и едно пресечено подаване. Освен това беше повален четири пъти от защитата на съперника. Куотърбекът на Детройт Джаред Гоф завърши с 20 успешни подавания от 31 опита за 303 ярда, три тъчдауна и две пресечени подавания.

That's back-to-back two-sack games for Derrick Moore! — Detroit Lions (@Lions) November 15, 2026

Срещата беше предпоследната от рекордните девет международни мача на НФЛ през 2026 година. Лигата ще приключи серията си от двубои извън Съединените щати следващата неделя в Мексико Сити. Победата подобри баланса на Детройт до седем успеха и две загуби през сезона, като отборът продължава похода си към Супербоул.

В същото време Ню Инглънд вече има пет победи и пет поражения, докато се опитва да избегне негативните последици от загубата срещу Сиатъл във финала на миналия сезон през февруари.

Пейтриътс загубиха Дрейк Мей заради контузия още в първото си нападение. Куотърбекът се приземи неудобно, след като беше повален от Ейдън Хътчинсън, което сложи край на атаката и принуди Ню Инглънд да се задоволи с фийлдгол от 33 ярда, реализиран от Анди Борегалес. Самият Хътчинсън, който играе по фланга на защитната линия на Детройт, също напусна накуцвайки след ситуацията, тъй като контузи коляното си при празнуването на успешното поваляне.

One Moore time 😤 https://t.co/VkHgBIYzFe — Detroit Lions (@Lions) November 15, 2026

След това говорещият немски език Амон-Ра Сейнт Браун, чиято майка е от Леверкузен, изведе Детройт напред с впечатляващ тъчдаун от 56 ярда, след като улови подаване и пробяга оставащото разстояние до крайната зона. Така той отбеляза по най-добрия начин емоционалното си завръщане в Германия. Майката на Сейнт Браун – Мириам, водела него и братята му в Германия всяко лято през детството им, за да посещават своите баба и дядо. При втората си година в гимназията Сейнт Браун дори е представлявал германския национален отбор по американски футбол. Той е полагал изпити SAT на английски, немски и френски език. Играчът на Лайънс продължава редовно да се връща в Германия, където организира тренировъчни лагери по американски футбол, а на каската си носи германското знаме.

Детройт увеличи преднината си благодарение на тъчдаун след 12-ярдово подаване към Айзък Теслаа, който демонстрира отличен контрол върху тялото си, завъртя се и улови топката, докато се движеше назад. Така резултатът стана 14:3. Ню Инглънд потърси начин да се върне в мача, когато Кристиан Гонсалес пресече подаване на Гоф при трети опит и девет ярда до нов първи даун, шест минути преди края на първото полувреме.

Последвалото нападение на Пейтриътс обаче приключи след само три неуспешни опита, което беше показателно за проблемите, които тимът щеше да изпитва в атака до края на срещата. Кевин Баярд запази шансовете на своя отбор в края на първото полувреме, когато отклони подаване към Сам Лапорта, което можеше да доведе до тъчдаун.

Още при следващото разиграване Баярд пресече подаване на Гоф в крайната зона. Сейнт Браун отбеляза втория си тъчдаун през третата четвърт, когато успя да си проправи път до крайната зона след 28-ярдово разиграване, подпомогнат от мощната блокировка на свой съотборник от нападателната линия. Така Детройт поведе с 28:3.

Последвалото празнуване беше меко казано любопитно. Играчите на Лайънс застанаха на четири крака и започнаха да пълзят един след друг, наподобявайки човешка стоножка. През седмицата Сейнт Браун беше обещал, че ако отбележи тъчдаун, ще направи специален жест към Германия. Вероятно това беше въпросният жест.

Списъкът с контузени играчи на старши треньора на Ню Инглънд Майк Врейбъл се увеличи през второто полувреме, когато Ей Джей Браун напусна накуцвайки към съблекалнята заради травма в задното бедро в началото на четвъртата четвърт. Това беше поредният проблем в първия му сезон с Пейтриътс. Малко след това Ню Инглънд най-накрая достигна крайната зона за първи път в мача. ДеВито намери с 10-ярдово подаване Лан Ларисън, който играе на позицията рънингбек и е във втория си сезон в НФЛ, след като не беше избран в драфта.

Детройт отговори незабавно и категорично. Отличните блокировки на Пеней Сюъл отвориха пространство за Джамир Гибс, който отново стигна до тъчдаун с пробив от 28 ярда. Така Гибс сложи впечатляващ завършек на изключителното си представяне, преминавайки границата от 250 общо спечелени ярда от нападение в срещата.

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