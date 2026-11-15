Силно представяне на българския отбор на сабя жени на Световната купа в Кайро

Йоана Илиева, Мариела Георгиева, Емма Нейкова и Вероника Василева завършиха на 6-о място в турнира на сабя жени отборно за Световната купа по фехтовка в Кайро (Египет). В спор за медалите на пътеките излязоха 22 отбора. В първия кръг от елиминациите сабльорките ни отстраниха Венецуела с 45:33.

В двубоя за място в топ 8 българският тим записа победа след изключително оспорвана игра над Китай (N4 в световната ранглиста) с 45:44. В срещата за място на полуфиналите Илиева, Георгиева, Нейкова и Василева отстъпиха пред САЩ отново след решаваща за изхода от двубоя последна точка - 44:45. В срещите за разпределение на местата от 5 до 8 тимът ни победи Япония с 45:37, а след това отстъпи пред Русия с 31:45.

В отборната надпревара на мъжете Николай-Томас Георгиев, Калоян Пешев, Тодор Стойчев и Радослав Воденов завършиха на 23 място, след като отстъпиха в първия кръг на елиминациите пред Италия с 35:45.

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