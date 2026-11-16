Министър Керязов: Няма да се откажа от проверките в държавните бази въпреки натиска

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов посочи казуса с басейн "Диана" като показателен за дългогодишното безстопанствено управление на държавните спортни бази и отправи по-широк апел за промяна в отношението към тях. Той даде пример още със спортен комплекс „Септември”, ползван неправомерно с десетилетия без плащане на наем, както и с базата „Спортпалас” във Варна и Зимния дворец в София, където се налагат спешни ремонти.

"Искам да се промени отношението към държавната собственост, заяви той в ефира на "Здравей България". - Аз съм напълно наясно, че подобен род, държавна собственост, спортни бази не могат да бъдат на печалба. Това съм напълно наясно. Те имат своята социална функция и са направени да обслужват спортистите. Но в никакъв случай не съм съгласен и няма да се съглася да бъдат стопанисвани по този начин. Така че не говоря само тук за басейна, говоря като цяло за държавната собственост".

Министър Керязов беше категоричен, че няма да се поддава на натиска, на който е подложен заради проверките и въвеждането на ред в държавните бази, като разкри, че получава обаждания от хора, опитващи се да му диктуват колко ще остане на поста.

"Тези, които ми се обаждат по телефона и ми казват какъв ще ми е срокът като министър, да не си губят времето – този срок не го определят те и да се фокусират върху другите работи, които имат да правят.. Аз не искам да бъда министър на всяка цена. Ако трябва да си навличам неприятности и неприятели по този начин, съм готов да си платя цената", каза още той.

Прокуратурата вече е сезирана заради инцидента с източването на над 600 000 литра вода в столичния басейн „Диана”. По думите на спортния министър записите от видеокамерите показват служител на комплекса, който влиза в сервизното помещение без възложена работна задача, а при напускането му дрехите му били мокри. Впоследствие същият работник пуснал три дни неплатен отпуск и към момента не отговаря на телефонните обаждания.

„Не казвам категорично, че служителят е направил злоупотреба, но след като получих такава докладна записка, бях длъжен да сезирам прокуратурата. От управителя разбрах, че човекът твърдял, че не искал да се стигне дотук и деянието не било преднамерено”, посочи Керязов.

Министърът призна, че до момента на инцидента помещението с крановете било със свободен достъп. Вече са взети незабавни мерки – вратите се заключват, монтира се постоянно видеонаблюдение, а предстои и подмяна на помпите.

Инцидентът засегна пряко над 400 деца от няколко клуба по плуване, синхронно плуване и водна топка, а планирано национално състезание се наложи да бъде преместено в друг столичен басейн. За да се компенсира пропуснатият тренировъчен процес, Спортното министерство и управата на басейн „Диана” въвеждат извънреден график.

„Басейнът ще работи всяка неделя до края на годината, за да могат всички състезатели да наваксат пропуснатите тренировки”, обяви Керязов.

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