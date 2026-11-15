Бяла отпадна от силен международен турнир

Българският първенец Бяла загуби гостуването си на Ялъкавакспор с 18:31 (7:15) в среща-реванш от третия кръг на турнира за купата на Европейската хандбална федерация за жени и отпадна от надпреварата.

Възпитаничките на Виктория Жосан претърпяха поражение от турския вицешампион и в първия мач преди два дни в Бодрум.

Във втората среща днес домакините взеха ранна преднина, а след серия от 8:1 поведоха с 13:4 след 22 минути игра и поддържаха аванс от 7-8 гола до почивката. През втората част туркините бързо стигнаха до двуцифрен аванс при 20:10 в 37-ата минута и до края контролираха двубоя.

Лидия Ковачева беше най-резултатна на за българките със 7 попадения, а с 6 завърши Мелина Спасова.Джейлан Айдемир се отличи с 6 гола за успеха на Ялъкавакспор.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google