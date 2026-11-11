Ясен е жребият за UK Championship

Най-големите звезди на снукъра ще се съберат в зала „Барбикан“ в Йорк по-късно този месец за 50-ото издание на UK Championship. Вече са потвърдени 16-те поставени играчи, както и програмата на мачовете от първия кръг. Първият турнир от Тройната корона за сезона ще се проведе от 28 ноември до 6 декември. В него ще участват 16-те най-добри играчи в световната ранглиста и още 16 състезатели, преминали през квалификациите. Те ще се борят за трофея, който е разигран за първи път през 1977 г.

Марк Селби спечели титлата за трети път през миналата година, след като победи Джъд Тръмп с 10:8 във вълнуващ финал. Селби ще започне защитата на трофея още в първата сесия на турнира – в събота, 28 ноември, от 15:00 часа българско време. Неговият съперник ще бъде определен чрез жребий измежду преминалите квалификациите.

Както винаги, сред участниците личат имената на някои от най-великите играчи в историята на снукъра. Сред тях са осемкратният шампион на UK Championship Рони О'Съливан, трикратните победители Джон Хигинс и Нийл Робъртсън, двукратните шампиони Джъд Тръмп и Марк Уилямс, както и световният шампион У Идзъ, световният номер едно Джао Синтонг и много други.

Пълна програма на първия кръг за поставените 16 играчи

Събота, 28 ноември

15:00 часа

Марк Селби – квалификант

Марк Уилямс – квалификант

21:00 часа

Кайрън Уилсън – квалификант

Чан Бинюй – квалификант

Неделя, 29 ноември

15:00 часа

Нийл Робъртсън – квалификант

Рони О'Съливан – квалификант

21:00 часа

Джъд Тръмп – квалификант

Крис Уейклин – квалификант

Понеделник, 30 ноември

15:00 часа

У Идзъ – квалификант

Али Картър – квалификант

21:00 часа

Шон Мърфи – квалификант

Бари Хоукинс – квалификант

Вторник, 1 декември

15:00 часа

Джао Синтонг – квалификант

Марк Алън – квалификант

21:00 часа

Джон Хигинс – квалификант

Сяо Гуодонг – квалификант

Квалификационните кръгове ще се проведат от 21 до 26 ноември в Лестър. Всички играчи извън първите 16 в световната ранглиста ще се борят за престижните места в основната схема на турнира в Йорк. Сред известните имена, които ще участват в квалификациите, са трикратният шампион на UK Championship Дин Дзюнхуей, Джак Лисовски, Лука Бресел, Джак Джоунс, Стан Муди, Стюарт Бингам, Тепчая Ун-Ну и Стивън Магуайър, както и легендарният Джими Уайт.

Зрителите ще могат да наблюдават квалификациите срещу билет от само 12 паунда на ден. Това е отлична възможност да се проследят множество срещи, които ще се играят едновременно на няколко маси. Последният квалификационен кръг, който ще се проведе на 25 и 26 ноември, е известен като „Денят на Страшния съд“ .

Както винаги, феновете ще могат да проследят срещите на живо и напълно безплатно чрез специалното многоканално излъчване, което позволява наблюдаване на мачовете от няколко маси. Жребият за основната схема в Йорк, който ще противопостави 16-те поставени играчи на 16-е квалификанти, ще бъде изтеглен в четвъртък, 26 ноември, от 16:30 часа българско време.

Подробности за начините за гледане на „Деня на Страшния съд“, както и на предходните квалификационни кръгове, ще бъдат обявени скоро.

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