Нийл Робъртсън се класира за полуфиналите на турнира Шампион на шампионите

Нийл Робъртсън направи решителна крачка към спечелването на трети трофей от надпреварата Шампион на шампионите. Австралиецът осъществи впечатляващ обрат от 0:2 фрейма и надделя над Джак Джоунс с 6:3 във финалния сблъсък на четвърта група.
Победителят от изданията през 2015 и 2019 година достигна до полуфиналната фаза на надпреварата за осми път в своята кариера. В петък вечер в Лестър той ще се изправи срещу Крис Уейклин в спор за място на големия финал.
„Смятам, че днес играх изключително стабилно. Срещу Джак успях да пречупя неговия ритъм и да взема мача под свой контрол, а началните ми удари му създадоха доста проблеми. Чувствах се уверен около масата – всеки път, когато вкарвах червена топка, имах усещането, че мога да разчистя, и точно това се случваше“, заяви австралиецът след победата.
„Изключително щастлив съм, че отново съм на полуфинал. Очаквам двубоя с Крис с нетърпение. Харесвам стила му на игра и се радвам, че се представя толкова силно. Присъствието му е чудесно за снукъра и това ще бъде страхотно предизвикателство“, добави Робъртсън.
Джоунс, който е носител на титлите от Шампионската лига и British Open, започна двубоя по-уверено. Той спечели откриващия фрейм с разчистване от 32 точки, а във втория записа халф-сенчъри брейк от 80 точки. След това обаче уелсецът успя да реализира едва една топка в следващите три партии, докато Робъртсън отговори с великолепни серии от 61, 62 и 130 точки, за да поведе с 3:2.
Джоунс изравни резултата с великолепна серия от 133 точки, което е и най-високият брейк в турнира до момента. Робъртсън обаче бързо си върна лидерството с брейк от 59. В осмия фрейм уелският му опонент пропусна добра възможност, записвайки само 24 точки, след което Робъртсън се възползва и увеличи аванса си на 5:3. С нова стабилна серия от 49 точки австралиецът сложи точка на спора.
По-рано през деня Робъртсън срещна сериозна съпротива в полуфинала на групата от 18-годишната световна шампионка при жените Панчая Чаной. В първия си телевизионен двубой при професионалистите Чаной взе откриващата партия, но австралиецът бързо обърна развоя след брейкове от 58, 84 и 73. Младата състезателка взе петата партия по черната топка и записа 45 точки в шестия фрейм, но Робъртсън си осигури крайния успех с 4:2 благодарение на разчистване от 80 точки.
В другия мач от групата Джоунс измъкна драматична победа с 4:3 срещу миналогодишния финалист и шампион от 2021 година Джъд Тръмп. Тръмп водеше с 2:0 и 3:2 след брейкове от 89 и 75 точки, но Джоунс показа характер, изравни за 3:3 и затвори мача в решаващия фрейм със серия от 79 точки.
Програмата от третия ден предлага двубоите от трета група, в които Шон Мърфи ще се изправи срещу Рони О'Съливан в дългоочаквано дерби, а световният първенец У Идзъ ще премери сили с Чан Биню.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google